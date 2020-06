Mara Bănică se mărită şi a primit un inel ca al Prinţesei Diana! Cum arată bijuteria cu diamante şi safire FOTO

Mara Bănică dat vestea cea mare și a povestit cum a avut loc fericitul eveniment.

"Am primit un inel și cam atât. Nu mă așteptam, a fost o surpriză. Eu am probat acest inel anul trecut în Africa de Sud. Cred că de acolo este luat și acum mi l-a dat. A zis: "Uite, să ai și tu ceva pe mână, să se vadă că ești a mea!". Nu s-a pus în genunchi. L-a scos din buzunar. Nu mi-a venit să plâng. Am dormit bine", a declarat Mara Bănică la Antena Stars.

Mara Bănică a mai povestit în emisiunea Star Matinal că fiul ei știa de inel, însă nu i-a spus nimic pentru a nu strica surpriza. Bijuteria poartă numele "Lady Diana" pentru că un astfel de inel i-a fost oferit Prințesei Diana de către Prinţul Charles, atunci când cei doi s-au logodit.