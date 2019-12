Marcel Ciolacu: Alegerile anticipate sunt o temă falsă

"Anticipate sunt atunci când există o criză (...). Avem un guvern, avem un preşedinte ales, avem un Parlament, anul viitor urmează alegeri. Deci, care este logica anticipatelor? Anticipate se fac când nu se poate crea o majoritate care să dea un guvern. (...) Unde este criza în România? Nu faci anticipate pentru că într-un anumit moment, un anumit partid stă mai bine în anumite sondaje şi atunci toată logica democratică se ghidează după sondajele de opinie sau cât de bine stă cineva în alegeri. Eu nu cred că voturile de la alegerile prezidenţiale, atât la PSD, n-au fost toate voturile PSD, dar cu aceeaşi certitudine vă spun că nici voturile preşedintelui Klaus Iohamnis nu sunt voturile PNL. (...) Nu au răbdare să guverneze ţara? E o temă falsă - anticipatele, care nu are niciun corespondent, în primul rând, constituţional", a afirmat Ciolacu, marţi seară, la TVR.

Ciolacu este de acord cu Iliescu



Marcel Ciolacu îi dă dreptate lui Ion Iliescu şi se "regăseşte" în analiza făcută de acesta într-un interviu pentru agenţia rusă de presă TASS, menţionând că PSD a fost folosit de anumiţi oameni ca să acceadă la putere.



"Am citit şi eu. Spre mirarea multora, îi dau perfectă dreptate domnului preşedinte. (...). PSD a fost folosit de anumiţi oameni ca să acceadă la putere, ca un instrument, eu m-am regăsit în acea analiză politică", a afirmat Ciolacu la TVR1.



El a spus că partidul a luat decizii greşite.



"Au fost nişte decizii greşite. A fost un mod de funcţionare, fiecare preşedinte al partidului a venit cu un anumit mod de funcţionare mai uşor sau mai dificil. Se tot vorbeşte: democraţia este cea mai scumpă, dictatura este cea mai ieftină pentru cheltuielile unui stat, depinde ce cale vrei să alegi. Eu sunt prin structura mea mai democrat, mai deschis şi un om mai împăciuitor. Plus că am considerat că lucrurile uşoare sunt la îndemâna oricui şi lucrurile complicate chiar sunt un challenge", a adăugat Marcel Ciolacu.



Luni, fostul preşedinte Ion Iliescu a declarat pentru agenţia rusă de presă TASS, întrebat cum vede viitorul PSD, al cărui preşedinte de onoare este, că relaţiile lui cu partidul s-au răcit şi "cel mai rău lucru este însă că Partidul Social Democrat funcţionează acum nu ideologic, ci doar ca instrument al puterii".



''Nu este un secret faptul că relaţiile mele cu partidul s-au răcit în ultimii ani. Motivul este în valori, în principii. Din păcate, nici măcar partidul nu înţelege de ce România a ieşit din comunism la stânga în loc să meargă la dreapta, ca alte ţări foste socialiste. Doar politicienii de dreapta, de exemplu din Ungaria sau Polonia, aveau accente sociale puternice, care nu numai că nu au dispărut, dar s-au intensificat. În România, politica socială s-a stins, iar liberalismul economic adoptă forme cu adevărat extremiste. Încercând să se 'reformeze' şi să devină 'un partid de stânga european', PSD s-a deplasat spre centru, iar alte partide mari şi mici au mers spre dreapta şi chiar spre flancul de extremă dreapta. După aderarea României la UE, mulţi foşti alegători PSD au plecat în Occident şi votează acum pentru partidele de dreapta. (...) Cel mai rău lucru este însă că Partidul Social Democrat funcţionează acum nu ideologic, ci doar ca instrument al puterii. Cred că viaţa va face ca Partidul Social Democrat să revină la ideologie, să-şi consolideze democraţia internă şi să îşi restabilească electoratul, pe baza structurilor sociale actuale. România, la fel ca ţările din Europa de Est în general, nu îşi poate permite să abandoneze politica de stânga'', a spus Iliescu în interviu.