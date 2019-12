Marcel Ciolacu: PSD va discuta în CEX dacă atacă atacă la CCR legea bugetului

"În ceea ce priveşte o eventuală sesizare la Curte, e o decizie politică pe care doresc să o iau în cadrul partidului şi o să vorbesc cu colegii mei astăzi să facem un Comitet Executiv în principal cu această temă în ziua de luni, deci în termenii constituţionali”, a declarat, miercuri, Marcel Ciolacu, scrie News.ro.



Întrebat şi dacă cu acel prilej se va discuta şi despre o eventuală moţiune de cenzură, liderul PSD a spus: "Nu este nimic exclus, cred că ar fi cea mai stufoasă moţiune de cenzură, dar în acest moment, matematic vorbind, există o majoritate. În primul rând să vedem întâi forma şi pe urmă fondul, nu am apucat să ne uităm pe buget în detaliu, am în seara aceasta o echipă de economişti cu care o să particip şi eu la acea şedinţă să ne uităm în detaliu să vedem exact ce cuprinde bugetul”.



Ciolacu a precizat că, în cazul asumării răspunderii, timpul pentru depunerea de amendamente nu este restricţionat.



"Dacă se venea cu bugetul, cum eu cred că era normal, într-o democraţie se creează un precedent destul de periculos, am fi avut cinci zile pe regulament pentru amendamente. În acest moment nu e restricţionat timpul de amendamente, este o hotărâre care se ia în Biroul Permanent Reunit”, a explicat liderul PSD.



Ciolacu a fost întrebat şi de ce nu a luat măsura majorării alocaţiile atunci când PSD a fost la guvernare, spunând: "Pentru că a luat decizia opoziţia din acel moment, părerea mea, îndreptăţit, cum şi noi am luat această măsură, fiind în opoziţie acum, la fel de îndreptăţiţi ca şi dânşii, mai ales că vedem cu toţii cât de mult, spre surprinderea mea, cu toate că s-a schimbat Guvernul, au explodat preţurile în România”.