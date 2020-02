Marcel Ciolacu: "Dacă preşedintele refuză, vom avea criză politică"

PSD și Pro România vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu un candidat comun pentru postul de premier, în persoana lui Remus Pricopie. "Eu cred ca presedintele respecta Constitutia si facem o diferenta intre declaratii si ce va urma. Urmeaza perioada de consulatri, am inaintat propunere comuna de prim-ministru in persoana lui Pricopie. Cei care vor demonctra majoritatea parlamentara vor fi cei care vor desemna primul-ministru. Constitutia e clara, trebuie sa o respectam indiferent ce functie avem. Decizia cu adevarat este atributul presedintelui dar sunt ferm convins ca presedintele respecta Constitutia. Daca refuza, intram in criza politica grava, nu consider ca acum e criza politica grava, nu este una grava dar se poate rezolva. In cazul in care nu se contureaza o majoritate pentru a se crea un guvern se ajunge la anticipate, dupa doua propuneri de desemnare se ajunge la anticipate. Eu am vazut pasii fostului guvern. Ma bucur ca am scapat de guvern si am revenit la normalitate. Reformele in stat nu se fac prin asumari si OUG. OUG care culmea au stat pana noaptea sa le dea dar nu vor avea finalitate ca nu au avut avize. S-a intamplat odata ca un guvern sa stea pana noapte si nimeni sa nu stie cate s-au dat? Stiu cu certitudine 25 si 20 nu au avizul necesar. Nu vor putea aparea in Monitorul Oficial, au stat degeaba noaptea ca hotii! Nu am vazut lipsa de profesionalism mai mare!

"Cred că au câştigat românii. Democraţia, economia şi sănătatea românilor sunt mai sigure din acest moment, după ce a fost îndepărtat acest Guvern. Scorul de 261 de voturi este un scor impresionant până şi pentru noi, câţi oameni au putut să voteze astăzi îndepărtarea Guvernului. Am avut o discuţie cu Victor Ponta şi am decis să mergem împreună cu o singură nominalizare la Cotroceni în persoana lui Remus Pricopie, rectorul SNSPA, fost ministru al Educației, un pro-european și un pro - american. Atributul desemnării premierului aparține premierului. Sperăm că nu vor fi consultări de formă.", a spus Marcel Ciolacu.