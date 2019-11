Marcel Răducanu se luptă cu o BOALĂ TERIBILĂ. "Doctorii mi-au spus că n-au ce să-mi facă!"

Marcel Răducanu a vorbit la Digi Sport despre momentele dure prin care trece.

"Important este să fiu sănătos, pentru că iar am avut probleme. Săptămâna trecută am stat-o toată în spital. Am fost, dar doctorii mi-au spus că n-au ce să-mi facă! Pur și simplu n-au ce să-mi facă! S-ar putea să fiu nevoit să în România și să stau vreo trei săptămâni la Techirghiol. Am fost acolo și în vară, când am stat cinci zile, dar a fost prea puțin. Doctorii mi-au dat ceva medicamente, dar totuși am dureri în tot corpul! Totul pleacă de la operația greșită pe care am făcut-o la coloană", a spus Marcel Răducanu.

Marcel Răducanu, ŞOCAT la revenirea în Mamaia după 23 DE ANI. Ce l-a uimit pe fostul mare fotbalist al României

Marcel Răducanu este disperat, mai ales că a fost până acum pe la mai mulți doctori din Germania, care nu au reușit decât să-i dea medicamente: "Nici eu nu mai știu ce să fac. Sunt trist, pentru că n-a putut nimeni să-mi facă ceva penmtru a mai scăpa de dureri. Am mari speranțe în tratamentul din țară. Voi veni în ianuarie, într-un cantonament cu o grupă de copii, la București, cu niște copii de la Chelsea București, va fi un cantonament de trei zile și-mi voi lua timp pentru a merge și la un doctor să mă vadă. Poate o să am noroc acolo să-mi găsească și mie o soluție, pentru că durerile sunt groaznice".

Marcel Răducanu este stabilit încă din anii ’80 la Dortmund, în Germania.