Marea Britanie oferă 1 milion de lire sterline pentru alocaţiile copiilor care trăiesc în România

Conform normelor UE, un european care lucreaza in Marea Britanie poate solicita un ajutor social saptamanal de 20,70 lire sterline pentru primul copil si 13,70 lire sterline pentru ceilalti in parte, chiar daca nu locuiesc impreuna in UK.



Tabloidul The Sun relateaza ca cifrele oficiale arata ca 615 romani au cerut alocatii pentru un total de 1.000 de copii aflati in tara noastra. Asta inseamna un ajutor de aproximativ un milion de lire sterline anual.



In total, exista 12.945 de familii care pretind astfel de beneficii pentru un total de 19.120 de copii care traiesc in alte tari din UE, potrivit ziare.com



Anul trecut se afla ca unei romance divortate, care nu a fost niciodata in Marea Britanie, i s-a permis sa primeasca, lunar, 150 de lire sterline din UK, chiar daca sotul ei a disparut fara urma.



"Asta este absurd in conditiile in care 4 milioane de copii din UK traiesc la limita saraciei. E timpul ca actele de caritate sa inceapa acasa", a comentat Alp Mehmet, presedintele Migrationwatch UK.



Si James Roberts, directorul politic al TaxPayers' Alliance, a declarat: "Britanicii sunt satui pana peste cap sa tot plateasca miliarde pentru ajutoare sociale si o parte din acestea sa ajunga in buzunarele oamenilor de peste hotare.



Contribuabilii care se straduiesc sa se descurce la ei in tara nu ar trebui sa puna mancare pe masa romanilor".



Roberts mai spune ca politicienii ar trebui sa se asigure ca astfel de "portite sunt inchise cat mai repede posibil".