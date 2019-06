Maria Dragomiroiu s-a pensionat. Suma ruşinoasă pe care o primeşte lunar de la stat

Maria Dragomiroiu are o pensie rusinoasa de la stat. Cantareata de muzica populara, iubita de o tara intreaga, are venituri mizerabile dupa mai bine de 40 de ani de munca.

Maria Dragomiroiu s-a pensionat si primeste, lunar,suma de 1.200 de lei.

Banii sunt insuficienti pentru un trai linistit, la batranete. Asa ca artista in varsta de 63 de ani, care s-a pensionat in urma cu aproape doua luni, e nevoita sa mearga in continuare la concerte pentru a face bani necesari unui trai decent.