Articol publicat in: Life

MARIA GHIORGHIU, premoniţie CUTREMURĂTOARE. "Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului să ne apere"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Maria Ghirghiu a făcut o nouă previziune cutremurătoare. Nenorocirile ar urma să lovească vestul ţării. Foto: playtech.ro „În această dimineață, mă trezește o lumină albă și strălucitoare, lumină ce-mi arată înspre apus, cum tot pământul era acoperit de ape învolburate. Citeşte şi Mesajul care i-a îndurerat pe români. "Trebuie să mă internez în spital" Dragii mei, eu am mai scris adeseori despre inundații catastrofale. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu și Maicii Domnului să ne apere cu mila și cu iubirea Lor de oameni, și niciodată să nu-și întoarcă Faţa de la noi păcătoșii", a scris Maria Ghiorghiu pe blog. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay