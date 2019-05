Marian Drăgulescu, la al doilea DIVORŢ. Gimnastul s-a despărţit şi de Corina: "Nu a fost să fie!"

La sfârșitul anului trecut, cei doi au făcut terapie de cuplu, însă n-au mai putut salva mariajul nici măcar cu ajutor specializat.

"Noi am hotărât să o luăm pe drumuri separate. Am încercat foarte multe lucruri, dar nu a fost să fie. Sunt ok!" a spus Marian Drăgulescu.

Marian Drăgulescu, primele detalii despre al doilea DIVORŢ. Corina: "Am fost la notar şi..."

Gimnastul susținea că principala vinovată pentru scandalurile din familia lor este Corina, fiind extrem de perfecționistă. Au ajuns de multe ori în fața notarului și s-au răzgândit.

Marian Drăgulescu se află la al doilea divorț. A mai fost căsătorit cu Larisa, cu care are doi copii și cu care se află acum în relații foarte bune.