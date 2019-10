Marius Budăi: Această himeră că bugetarii sunt mulţi e un lucru fals. Există lipsă mare de personal

"Tot ceea ce este bugetar în România este scheletul acestei ţări. Vă spun cu toată sinceritatea şi toată responsabilitatea acest lucru. Nu sunt atât de mulţi (bugetari - n.r.), că 50% ar trebui daţi afară, sub nicio formă. Eu astăzi ca să funcţionez la nivel capacitate normală, fără noua lege a pensiilor, am nevoie în Casa Naţională de Pensii de 500 de oameni. Această himeră că bugetarii sunt mulţi e un lucru fals, şi mi-o asum când spun acest lucru. Că putem să îi reorientăm în acelaşi sector în buget? Uitaţi-vă şi nu vă dau cifre. Câţi sunt medici, daţi-i de-o parte, că aşa trebuie, câţi sunt profesori, daţi-i deoparte, că nu avem nevoie de ei, nu trebuie să mergem după astfel de discuţii care despart mediul privat de mediul bugetar. Nici unii nu pot funcţiona unii fără alţii", a declarat Budăi.



"În Ministerul Muncii şi în toate instituţiile subordonate există lipsă mare de personal. Şi acum am deblocat o parte din posturile vacante pentru a le ocupa prin concurs. Am avut deja discuţii cu doamna premier, aşteptăm analiza tuturor ministerelor ca să ne spună prin reprezentanţii lor şi din deconcentratele din ţară ce oameni ne pun la dispoziţie", a spus Budăi, citat de Agerpres.



"Oamenii chiar se sacrifică la locul de muncă, pentru că nu lucrează doar opt ore. Uitaţi-vă la colegii mei din casele de pensii care au făcut această recalculare încadrându-ne în acest termen legal. Oare credeţi că nu au lucrat peste program? Oare credeţi că sunt varză sau praf, cum spun alţii? Nici sub o formă! Că nu există pădure fără uscături, nu putem spune. Nici la privat, nici la stat, nicăieri, dar în general, marea lor majoritate, bugetarii sunt oameni supercalificaţi. Când au fost tăierile din 2010 de salarii, ce a făcut mediul privat? A venit la buget şi a extras vârfurile. Sunt oameni extrem de bine pregătiţi. Că sunt şi de altă categorie, nu putem nega. E rolul managerului acelei instituţii ori să-l tragă la răspundere să-l aducă pe drumul cel bun, ori are două opţiuni, îl dă afară în prima secundă sau se autoexclude singur", a mai spus Budăi.