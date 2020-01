Marius Chircă, detalii neştiute despre Cristina Ţopescu: "Voia să se lase de televiziune şi să se mute din Bucureşti"

"Mă forțam să am răbdare să o ascult și să fac tot posibilul să o liniștesc. În momentele mai grele mă suna, puține mesaje și extrem de multe convorbiri cu ea. O linișteam de fiecare dată, se încheia convorbirea mulțumindu-mi, iar eu îi promiteam că o să fac ceva pentru cățeii ei, ba chiar spre sfârșitul anului 2019, eram la Curtea de Argeș unde am un sanctuar pentru cai, măgari, toți salvați. Am sunat-o cu video call, nu era chiar într-o stare bună în acel moment, era chiar înainte de alegerile prezidențiale, i-am arătat locurile, i-am arătat dealurile, munții Făgăraș, acolo am sanctuarul și mă rugase din suflet să caut un teren, poate chiar lipit de sanctuarul meu, pentru că intenționează să se retragă din televiziune. Găsise un contract la o altă companie și era foarte încântată", a decalat Marius Chircă, în exclusivitate la România TV

"Voia să se mute din București, intenționa și mi-a zis: "Mai am ceva rezerve, mi-aș face o căbănuță mică, să stau liniștită, să lucrez de pe laptop, să pot să-mi iau toți câinii de acasă și pe cei pe care îi îngrijesc pe stradă pentru că acolo voi fi ferită de furia acestor nenorociți care nu fac altceva decât să mă distrugă, chinuindu-mi animalele. Ultimul mesaj scris, vi-l pot arăta, nu l-am făcut încă public, îmi spune să o anunț din timp atunci când eu și soția mea mergem spre Curtea de Argeș și ne ruga să o luam cu noi, pentru că are nevoie de câteva ore, dar să o și asigur că o aduc seară înapoi, pentru că nu-și poate lăsa câinii prea mult singuri", a completat".

Realizatoarea de televiziune şi prezentatoarea Cristina Ţopescu, în vârstă de 59 de ani, a fost găsită fără viaţă, duminică seară, în locuinţa ei din oraşul Otopeni. Poliţia a fost alertată de o vecină, care a spus că nu a mai văzut-o de trei săptămâni.

Cristina Ţopescu, fiica regretatului comentatorul sportiv Cristian Ţopescu, s-a născut pe 4 iulie 1960, la Oradea. A urmat cursurile Facultăţii de Limbi Străine de la Universitatea din Bucureşti, secţia engleză-italiană. A început să scrie la revista Cinema, iar în 1991 s-a alăturat redacţiei TVR. A lucrat mulţi ani apoi pentru Prima TV ca prezentator de ştiri, după care la Antena 3. Ţopescu a realizat numeroase interviuri şi corespondenţe, iar în 2017 s-a retras din presă, pentru politică. La finalul anului trecut, Cristina Ţopescu a fost numită consilier al ministrului Sănătăţii.