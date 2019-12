Marius Şumudică, internat de urgenţă la Spitalul Floreasca. Doctorii spun că e PERICULOS

"Am făcut bronhopneumonie. Am fost la spital și-n ziua meciului, în Turcia. Am făcut perfuzie, am bătut, seara am venit acasă, în România, și trei zile am fost la pământ. Sunt pe antibiotice, mi-e foarte rău. Doctorii nu vor să-mi dea drumul acasă, spun că e foarte periculos", a declarat marius Șumudică pentru GSP.

Doctorii i-au recomandat câteva zile de odihnă și să nu zboare către Turcia, acolo unde are meci cu Malatyaspor, duminică, şi vor să-l ţină în spital pentru a mai rămâne sub control medical.

Marius Şumudică, suspendat în Turcia. Gestul OBSCEN făcut de antrenorul lui Gaziantep VIDEO

Marius Şumudică a avut parte de un meci de pomină în ultima etapă, în care Gaziantep a învins cu 4-3 pe Kasimpașa, un rezultat ce menține echipa sa în prima jumătate a clasamentului Turciei.

"Am promis că o să câștigăm 20-21 de puncte în prima jumătate a campionatului. Avem deja 23. Îmi felicit jucătorii, fanii și staff-ul meu. Ne așteaptă un meci greu cu Malatyaspor, săptămâna viitoare. Orice se poate întâmpla în acest campionat", a spus Marius Șumudică.