Marius Vecerdea, discuţie despre tenisul românesc cu Ion Ţiriac. Programul şi echipa pentru alegerile de la FR Tenis VIDEO

"În primul rând am solicitat o întâlnire cu Ion Țiriac pentru a discuta despre lipsa totala de transparență, să-i spunem așa, a executivului sau a oamenilor care conduc acum federația de tenis. Asta, datorită faptului că nu au publicat niciunul din CV-uri și nici programele pe care candidații le-au depus pentru alegerile care urmează să se desfășoare peste cateva zile.

Al doilea motiv, este că voiam sa aflăm mai mult despre cum si sub ce formă Ion Țiriac dorește să sprijine tenisul românesc, mai precis din aceasta funcție de președinte al federației. A confirmat că urmează sa candideze și faptul că dorește să ajute federația pentru un termen foarte limitat, de 6 luni. Încă nu am reușit să mă clarific modul în care vrea să facă acest lucru.

Ultimul aspect, cel mai important, am solicitat să agreeze o desfășurare corectă a alegerilor și cu fair-play, așa cum se cuvine în tenis și în sport. Am solicitat în mod special acest lucru datorită faptului că ultimele Adunări Generale s-au desfășurat într-o notă foarte încordată și am fost foarte surprins să văd o atitudine haotică și chiar agresivă la persoana mea din partea mai multor participanți la Adunarea Generală.

Din păcate, imediat dupa întâlnirea cu Ion Țiriac, am observat că lucrurile nu s-au îmbunătățit. În continuare este lipsă de transparență, nu sunt publicate cv-urile și programele fiecăruia, nu se cunosc efectiv nici măcar oamenii care votează, iar acest lucru este foarte grav. O să mai fac încă o dată un apel atât la dl. Ion Țiriac ca participant activ la aceasta Adunare Generală și candidat, dar și la fosta conducere – Cosac, Marcu, Itu – pentru a avea o Adunare Generală cu mai mult bun simț. Un alt aspect important este faptul că grupări sportive din România cu investiții serioase, precum Tenis Club Pamira din Sibiu, nu au drept de vot. Este evident o sincopa, o greșeală a actualei conduceri și a celor de dinainte, precum și a Ministerului", spus Marius Vecerdea.

Marius Vecerdea a vorbit despre cum a reușit să aducă orașul Sibiu pe harta tenisului mondial prin proiecte care vin în sprijinul sportului alb românesc: "M-am întors din Statele Unite acum 12 ani și am construit de la zero o bază sportivă. Am hotărât să renunț la toate ofertele venite chiar de la Federația Americană de Tenis și să vin să investesc în România. Am ales orașul Sibiu pentru că acolo m-am născut și o fac pentru tenisul românesc. Deși piața sportivă de la noi nu este destul de pregatită pentru a avea și o anumită profitabilitate, pasiunea își spune cuvântul. Din acest motiv am considerat benefic să construiesc baza, iar pe de altă parte să fac proiecte în care să atragem câți mai mulți copii care să facă sport. Avem deja rezultate, mai multe titluri de campioni naționali, începând din 2008 și până anul trecut, cu două titluri obținute de Victor Cornea, la seniori. De asemenea, am implementat mai multe programe de dezvoltare personală pentru că sunt un apropiat al ideii de educație prin sport. Și am dezvoltat un eveniment internațional de calitate – Sibiu Open. Am ajuns la cea dea opta ediție, iar anul trecut am avut 12 sportivi din tablourile de la US Open direct la Sibiu. Am avut jucători precum Volandri, cu victorii la Federer sau Nadal, pe Tommy Robredo – fost numărul 5 mondial și de trei ori campion mondial cu echipa Spaniei în Cupa Davis, pe Lukas Rosol – câștigător la București, turneu care, din păcate, este acum mutat în Ungaria, plus mulți alți jucători. Am reușit să aducem orașul pe harta tenisului mondial prin Sibiu Open și a rămas acum singurul turneu masculin din cadrul circuitului ATP .

Președintele TC Pamira Sibiu a discutat cu reprezentanții cluburilor din țară despre problemele cu care aceștia se confruntă și le-a prezentat soluții în acest sens cu ajutorul echipei și a programul inteligent și eficient pe care l-a lansat.

"Vreau să transmit tuturor celor care vor o schimbare mesajul că avem o echipă. Nu avem un fel de tătuc atotștiutor care să decidă exact cum se vor întâmpla lucrurile. Candidatura mea este propusă de mai multe cluburi, și, din păcate, nici acest lucru nu a fost făcut public de către oamenii federației. Avem mai multe nume în echipă, precum Mugur Șteț – directorul bazei sportive arenele BNR, Constantin Stănescu, director general al unui club sportiv universitar în Targu Jiu, Silviu Matei – fost director general al FR Tenis, dar cel mai important aș spune, Ion Țupa, care se află de 30 de ani în tenisul românesc. Fiind președintele unui club important de la parcul Herăstrau și dumnealui candidează la funcția de președinte.

Pentru noi importante sunt criteriile pe care vrem să le impunem într-o constituție a tenisului românesc, care ar trebui să se numească statutul FRT. Criteriile ar trebui să conțină clar valori, precum integritatea și performanța. Știm foarte bine ca întreg sportul românesc este foarte politizat, iar criteriile dupa care se aleg în funcții atât președinti de federație, cât și de cluburi sportive subordonate Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerului Educației, Ministerului de Interne – Dinamo, respectiv Steaua – Ministerul Apărării Naționale. În majoritatea acestor instituții de stat finanțate din banul public, din banul nostru, sunt promovați, din păcate, oameni pe criterii politice și foarte puțini pe criterii de integritate și criterii de performanță. Acesta este cel mai mare păcat al sportului românesc și acesta este de fapt și principalul atu al acestei echipe, pentru că dorim sa promovăm niște criterii de integritate și performanță în baza cărora să funcționeze F.R. de Tenis. Deci nu un tătuc care să vina și să ne spună cum și în ce formă să facem lucrurile și toți să executăm la comandă. Am fost la Craiova, la Pitești, urmează sa merg la Ploiești și tocmai ce am terminat o întâlnire cu directorii cluburilor sportive școlare și liceelor sportive din Bucuresti.

Mergând pe teren, oamenii mi-au confirmat că nu li se comunică multe aspecte, inclusiv modalități de finanțare. Evident că se plâng despre acest sistem, care, din păcate, promovează doar anumite excepții. De asta și noi românii trăim din excepții, precum Simona Halep. Care este născută din efortul și munca extraordinară a unei familii și din pasiunea unor antrenori, oameni dedicați care s-au ocupat de ea când era mică. Nu a primit niciun fel de ajutor din partea federației sau a statului în general. Sunt două aspecte pe care vreau sa le detaliez cu referire la viziunea unui proiect de reformare a federației și de relansare a tenisului românesc. Nu reușim să comunicam destul de bine și lipsa aceasta de transparență duce tot acolo. Sunt foarte mulți președinti de cluburi de stat chiar și private care nu au cunoștintă despre modul în care funcționeaza federația. Atunci primul lucru pe care l-aș face ar fi o mai bună comunicare. Si aici am destul de multă experiență pentru că facem aceste stagii de pregătire mentală în care sunt ateliere de lucru, în care comunicarea este principalul factor. Un al doilea aspect ar fi corelarea cluburilor sportive școlare și liceelor cu program sportiv, fiind vorba chiar și de universități, unde să venim cu mecanisme de finanțare directă prin federație. Toate cluburile din subordinea Ministerului Educației sunt subfinanțate și asta datorită unei viziuni destul de slabă a guvernelor care nu au prioritizat sportul și mișcarea pentru copii. Românii, în general, sunt considerați un popor de oameni talentați. Folosim foarte mult această expresie, însă dezvoltarea personală de care vă spuneam mai devreme și educația au un rol mult mai important în obținerea unor rezultate viitoare. Asa că da, m-aș îndrepta din nou către partea de educație, către sport, catre mișcare a tinerilor în general. "O echipă pentru tenisul românesc. Principii pentru Constituția tenisului românesc. Pentru ca iubim tenisul românesc!", este motto-ul echipei noastre", a mai spus Marius Vecerdea.

Mugur Șteț, candidatul la funcția de vicepreședinte al FR Tenis, a vorbit despre programul prin care va obține reluarea finanțării de la MTS pentru federație, aducerea statutului FRT în parametrii normali și construirea de baze și centre regionale pe fonduri europene.

"Candidez pentru funcția de vicepreședinte. Suntem un grup de prieteni care ne-am luat această responsabilitate de a candida pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte. Suntem un grup pentru o idee. Vrem să facem din sportul românesc un tenis de performanță continuă, nu de performanță accidentală și excepțională așa cum s-a întâmplat până acum. Dacă vă uitați în istoria tenisului românesc, înainte de al doilea război mondial am avut o excepție numită Nicolae Mișu, primul român care a câștigat un turneu de prestigiu, cel de la Monte Carlo. După al doilea război mondial am avut o altă excepție numită Ilie Năstase, alături de care a fost Ion Țiriac, la dublu. Iar acum avem o altă excepție, numită Simona Halep, care a venit după excepția numită Virginia Ruzici.

Am trăit în tenisul românesc de-a lungul istoriei prin excepții. Noi vrem să trăim prin normalitate și prin regularitate. Și de asta venim cu 3 idei importante. Prima, reintrarea în legalitate, pentru că asta înseamnă reluarea finanțării de la MTS, absolut necesară pentru dezvolatarea programelor de copii și juniori, ca să ai o bază de selecție cât mai mare. După care este vorba de aducerea statutului FRT în parametrii secolului XXI, pentru că are multe lacune și prevederi care sunt cel puțin îndoielnice, ca să nu spun mai mult. Și, de asemenea, trebuie ca și în tenisul românesc să apelăm la banii UE și să construim baze și centre regionale pe aceste fonduri.

Programul care stă la baza candidaturilor noastre este mult mai amplu, dar avem aceste 3 puncte principale care vor face ca tenisul românesc să producă jucători profesioniști în mod regulat, nu prin excepții. Apoi vă dau un exemplu care se numește în termeni juridici eroare materială. E un articol în statut care spune că asociațiile județene de tenis și ale Municipiului București militează pentru folosirea substanțelor interzise, care măresc capacitatea de efort fizic. Adică cu alte cuvinte pentru folosirea dopajului. Acest statut mie îmi dă senzația că n-a fost citit. Și mai este o prevedere care este cel puțin ciudată, ca să nu spun ridicolă, care spune că Executivul FRT care conduce activitatatea este compus din toți angajații federației. Este ca și cum ai spune că ceri părerea pentru lucruri importante unui amenajator de teeren. Tenisul masculin se află aproape de nota zero. La ora actuală mai avem doar 4 jucători în clasamentul ATP, Marius Copil în primii 100, Dragoș Dima, pe la locul 300 și Frunză cu 6 puncte ATP și Dancu cu 1 punct ATP. Tenisul feminin se poziționează între notele 2- 3, pentru că mai sunt multe fete, aproape 30 în clasamentul WTA, dar avem și excepția Simona Halep. Și mai avem o excepție numită Mihaela Buărnescu, ce are nevoie cât mai rapid de un mental coach care să o scoată din pasa proastă care se află", a declarat Mugur Șteț.