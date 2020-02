Cazul Caracal. Martor snopit în bătaie înainte de proces. Acuze grave la adresa clanului Oacă VIDEO

Cazul suspectului de crimă Gheorghe Dincă, arestat pentru viol și trafic de minori, repune în discuție problema clanurilor interlope care își dispută supremația în orașele de provincie. În Caracal, există două clanuri țigănești care se ocupă cu cămătarie, proxenetism și furturi: Oacă și Vacă. La un alt nivel, este clanul bodyguarzilor lui Remus Rădoi, zis Codiță, om de afaceri cu legături în presă și politică, considerat omul fraților Ciocan, unul dintre ei fiind deputat PSD. La categoria ”gulere albe” este libanezul Saouma Henri, zis Rico, finul deputatului PSD Florin Iordache. Între timp, răfuielile continuă, un martor fiind snopit în bătaie chiar înainte de o depoziţie în calitate de martor.

Patronul unei shaormerii din Caracal, Alexandru Ionescu (foto), martor în dosarul de cămătărie și șantaj în care interlopul Nicușor Oacă, lider al clanului ce-i poartă numele, a fost trimis în judecată de DIICOT alături de alte cinci persoane, a fost bătut ieri în plină stradă de doi indivizi pe care nu îi cunoaște. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe și îi caută pe agresori.

Spuneți-ne ce s-a întâmplat mai exact. Cum s-a întâmplat altercația, cine a venit la dvs, ce v-a facut?

Ieri, în jurul orei 14.30 am fost atacat de 3 indivizi care purtau măști medicinale și cagule. Eu cred că vinovaţii sunt cei din clanul lui Oacă, cu care sunt într-un dosar la Palatul de Justiție..Astăzi am avut întâmpinarea. Mi s-au adresat să am grijă ce spun astăzi și…am fost bătut crunt, cum se vede…Trebuie să merg la medicul legist csa imi scot certificat medico-legal, pentru că mi-e frică de acești oameni.

- REPORTER: Asta v-au spus în momentul în care v-au atacat

- Exact. Cele trei persoane care m-au agresat și m-au pus la pământ m-au atacat violent, în timpul bătăii unul dintre ei mi s-a adresat că să am grijă ce spun astăzi la acest proces.

- REPORTER: Ce ne puteți spune despre acest dosar? aveți calitatea de victimă și cei din clanul Oacă sunt acuzați…de ce?

- Clanul Oacă mă agresează de 3 ani jumătate, 4 ani de zile, până am mers la DIICOT să depun plângere. El îmi spunea că nu o să am pace toată viața, că o să-i plătesc tot timpul dări și am mers la DIICOT pentru că nu mai puteam.

- REPORTER: De ce această altercație între dumneavoastră și clanul Oacă? De ce sunt așa supărați pe dumneavoastră și de ce să le plătiți? Ce să le plătiți până la urmă?

- Mi-a dat o sumă de bani…ulterior, am achitat acea sumă de bani înzecită, de 20 de ori…plus acte de violență care se și văd. -

- REPORTER - Povestiți-ne puțin momentul altercației…S-a întâmplat ziua, în plină stradă, în timp ce dumneavoastră erați la un magazin ce vă aparține. Cum s-a întâmplat?

- În jurul orei 14.35 am văzut doi dintre agresori, unul dintre ei a venit spre mine. Atunci m-a lovit, am căzut la pământ, au venit și ceilalți doi și m-au atacat... A durat undeva la 1 minut altercația, ulterior ei au fugit printre blocuri..am fugit după ei după ce m-am ridicat, dar nu am văzut absolut nimic -

REPORTER - Ne spuneați că totul vi se trage că ați luat un împrumut de la OACĂ. Despre ce sumă este vorba și ce dobândă ați plătit lunar?

- Am luat suma de 11.000 de euro de la el și de la alte rude de-ale lui 10.000 de euro. În total suma de 21.000 de euro. Am plătit în 4 ani jumătate 100.000 de euro. Dobânzi, taxă de protecție, camătă, șantaj…și..absolut toate neplăcerile din lume.

REPORTER - În ce constau amenințările? Cum vă șantajau?

5.18 - Când terminam de dat o anumită sumă de bani, veneau și-mi spuneau că trebuie să le dau bani în plus să nu fie probleme pentru mine, pentru afacere, pentru familie..Să nu vină să mă atace, cum au făcut și ieri - să le dau banii ăștia toți anii…

REPORTER - De teamă…

- De teamă, de frică pentru mine și pentru familie.

REPORTER - Spuneți-mi…acum este cazul cu Luiza și Alexandra, dispariția fetelor, dar ați auzit în trecut că ar fi racolat fete împotriva voinței lor, pe care să le ducă ulterior la prostituție?

5.49 - Ăăăă…Am auzit de prostituție din clanul Oacă, că toți se ocupă cu așa ceva…nu știu exact ce s-a întâmplat în cazul Dincă, dar cred că și ei au legături.

REPORTER - Dar în trecut, cu alte fete…au racolat..au obligat să practice prostituția?

- Am auzit și lucrul ăsta, dar nu știu niciun nume.

- REPORTER: Ați ști dvs și altceva care i-ar pune în pericol? Ați ști să le spuneți anchetatorilor despre prostituție și alte lucruri cu care se ocupă cei din clanul Oacă?

- Am auzit de șantaj, cămătărie, prostituție, acte de violență, toate aceste lucruri.

- REPORTER - Dvs știați dacă se cunoșteau cu Dincă? Aveau legături, afaceri?

- Nu, nu știu lucrul ăsta concret…

REPORTER - Dar de prostituție..?

- De prostituție da… Am auzit lucrurile astea și, din câte știu, se ocupă și de prostituție. Cămătărie, acte de violență, prostituție…

REPORTER - Ar avea legături și cu alte clanuri mai mari?

- Sunt convins și de asta, da…

REPORTER - Dumneavoastră ați ajuns la spital și astăzi ați făcut tot posibilul să ajungeți la acest proces. Ați avut vreo întâlnire, vreo confruntare aici?

- Doar o confruntare vizuală…Când m-a văzut, a început să râdă . Mi-a dat de înțeles că ”vezi ce ai păâit dacă nu ai fost cuminte?”…și urmează să merg la medicul legist, să-mi scot certificatul pentru că a fost un act de violență…atac pentru omor, așa am simțit eu teama…și familia mea…sunt toate puse în pericol.

REPORTER - Vă este teamă de cei din clanul Oacă?

Mi-este teamă dar nu o să renunț…

REPORTER - O să spuneți tot ce știți la proces?

Dosarul de cămătărie și șantaj în care Nicușor Daniel Oacă a fost cercetat alături de Dragoș Măru Bran, Cătălin George Predescu, Florea Pîrlogea, Nicușor Camen și Mircea Adrian Predescu, a fost trimis în instanță de DIICOT în noiembrie 2019. Doi dintre inculpați, respectiv Dragoș Măru Bran, Cătălin George Predescu, sunt judecați în stare de arest preventiv, în vreme ce Nicușor Oacă și Florea Pîrlogea au fost plasați sub control judiciar.

În 3 aprilie anul trecut, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT au efectuat 32 de percheziții pe raza mai multor localități din Olt, la domiciliile unor persoane bănuite de trafic de persoane, proxenetism și cămătărie. 78 de persoane au fost duse, atunci, la audieri, printre acestea numărându-se și polițistul Dan Dumitrescu.

Descinderile au avut loc pe raza municipiului Caracal și a comunelor Traian, Redea, Drăghiceni, Fărcaşele şi Tia Mare. În urma cercetărilor, a reieşit faptul că, începând cu anul 2014, mai multe persoane violente ar fi constituit un grup infracţional organizat. Acestea acordau împrumuturi cu dobânzi între 20-100% lunar, iar pentru a recupera sumele de bani, recurgeau la ameninţări, şantaj şi lipsire de libertate în mod ilegal a persoanelor vătămate. „În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2015, un număr de 7 suspecți au constituit, pe raza municipiului Caracal, un grup infracțional organizat care a avut ca principal scop oferirea de bani cu camătă, precum și impunerea unor taxe de protecție. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit faptul că, suspecții au acordat împrumuturi cu dobânzi între 20 și 100% lunar, recuperarea sumelor de bani și a dobânzilor aferente realizându-se prin folosirea de violențe, acte de amenințare și șantaj, în scopul intimidării, dar și prin invocarea unor relații în rândul polițiștilor, pentru ca persoanele respective să nu depună plângeri”, se arată într-un comunicat al Poliției. În acest dosar a fost implicat şi Dan Dumitrescu, poliţistul din Caracal care, în luna august 2019, a fost destituit. Ulterior, în noiembrie, el și-a reluat atribuțiile în Poliție după ce a obţinut în instanţă suspendarea dispoziţiei prin care a fost destituit, până la finalizarea procesului pe care l-a intentat Inspectoratului de Poliţie Judeţean, în care cere anularea acestui act administrativ.

Clanul Oacă. Gruparea este condusă de Daniel-Nicușor Oacă, zis Nucu, 47 de ani, din Caracal. În aprilie acest an, membrii clanului Oacă au fost ”călcați” de DIICOT Olt, după ce biroul are un nou șef, procurorul Ionuț Călina. ”Începând cu anul 2015, numitul Oacă Nicușor a pus bazele unui grup infracțional organizat, care acționează pe raza mun. Caracal și care are ca principală preocupare oferirea de bani cu camătă și impunerea unor taxe de protecție. Din grupul infracţional organizat fac parte Oacă Nicușor, Bran Dragoş-Măru, Predescu George-Cătălin, Predescu Mircea-Adrian, Camen Nicuşor, și Pîrlogea Florin zis Găvălanu. Recuperarea sumelor de bani și a dobânzilor aferente se face prin folosirea de violențe, acte de amenințare și șantaj în scopul intimidării, dar și prin invocarea unor relații în rândul polițiștilor pentru ca persoanele respective să nu depună plângeri”, arată procurorul Călina în actul de punere sub acuzare a membrilor grupării Oacă, document intrat în posesia G4media.

Potrivit declarațiilor mai multor martori, citate în documentul DIICOT, unul dintre membrii grupării este polițist la Caracal. ”Martorul a precizat că nu a depus plângere întrucât le era frică de Bran Dragoş Măru (unul dintre locotenenții lui Oacă – n.r.) şi ştiau faptul că acesta este foarte bun prieten cu poliţistul Dumitrescu Dan din cadrul Pol. Mun. Caracal şi l-au văzut adeseori în compania acestuia prin cluburi, cafenele, la grătare, proţapuri etc. De asemenea, a auzit de la diverse persoane faptul că Bran Dragoş Măru şi Oacă Nicuşor beneficiază de protecţie din partea comandantului Poliţiei Mun. Caracal, un domn pe nume Mirea (Ștefan Mirea – n.r.) pe care nu îl cunoaște personal”, a declarat martorul Victor-Viorel Negoiță.