Mărturia uneia dintre fetele obligate să facă orgii cu primarul: "Nici nu vreau să îmi mai amintesc ce a fost acolo"

Una dintre fetele care au fost obligate să se prostitueze, pe când era minoră, în sediul Primăriei din Mogoşeşti Siret le-a povestit jurnaliștilor ieșeni că a mers la psiholog pentru a trece peste trauma acelei perioade.

"Am fost luată de la discotecă de Buduroi Adrian, împreună cu alte două fete. Am fost duse la Mogoşeşti Siret, la Primărie. Acolo făcuse ziua inaugurarea sediului, iar în noaptea aia am intrat înăuntru. Am fost forţate, am fost luate în maşină şi forţate să mergem. Acolo era primarul, înăuntru, dar mai multe deta­lii...“, a spus ea pentru Ziarul de Iași.

Prima reacţie a primarului care a făcut sex cu minore în Primărie: Rog să se ia act de dorinţa mea de a mă autosuspenda

După perioada în care a fost exploatată, Diana a fost nevoită să meargă la psiholog. Acest aspect este confirmat şi de actele din dosarul în care fostul său proxenet este acuzat de trafic de minori şi condamnat în primă instanţă la 15 ani de închisoare cu executare.

"Am făcut recuperare şi mulţumesc lui Dumnezeu mi-am revenit după trauma pe care am avut-o. Acum sunt ok. Nu inten­ţionez să fac nimic mai departe. Nu vrea să îmi aduc aminte nimic. Au fost momente care au fost groaznice. Acum, nu mai vreau să îmi aduc aminte ce a fost acolo“, a spus femeia, în scurta sa intervenţie. Povestea Dianei a fost confirmată şi de mama sa, care lucrează în străinătate. "Diana avea în jur de 16-17 ani, nu avea 18 ani când s-a întâmplat. Când a ajuns acasă, a adus-o şi a aruncat-o în ogradă. Am găsit-o jos, leşinată, în curte şi am chemat salvarea, am dus-o la Iaşi. Era bătută toa­tă. Ştiu că a luat-o din Paşcani şi a dus-o la un primar“, ne-a spus femeia, telefonic.

Mesaje de susţinere ale sătenilor

Sătenii din Mogoşeşti Siret cu care am vorbit spun că primarul e "băiat de nota 10“ şi că nu prea ar crede că acesta a fost implicat în trăsnăi erotice în sediul primăriei. "Îi băiat bun. A făcut şcoli, grădiniţe, a făcut toate cele. A dat la lume. Nu am auzit nimic. Damian nu a făcut nimic, a fost cel mai bun băiat din Muncelul acesta (n.r. - Muncel este un sat din comuna Mogoşeşti Siret). De când a venit el, care au fost necăjiţi le-o tras lumină, o făcut toate celea. Cel mai bun băiat a fost Damian Butnaru“, a spus un sătean. Un altul a găsit şi argumente: "Are nevastă, are copii, are copii bine, eu îl ştiu de om bun“.

"Nici vorbă. Dar nu se auzea? Dar îs paznici acolo. E un primar extraordinar, ajutător, ajută treburile. O făcut asfalt. De mult îl necăjeşte să îl scoată, dar nu are cum, el e un om de nota 10“, a spus un alt bătrân.