Masked Singer România LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Incredibil, cine se ascunde în spatele măştii!

Masked Singer România LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. 12 celebrități se vor întrece în cea mai așteptată competiție a planetei. Deghizate din cap până-n picioare, vedetele vor urca pe scenă pentru a face un spectacol nemaivăzut, dar și pentru a-i ține pe detectivi departe de marele secret: identitatea lor.

Primele 6 măști vor urca pe scenă și se vor duela. Vulpoiul se va lupta cu Panda, Unicornul va întâlni Tigrul, iar Extraterestrul va trebui să-i facă față Îngerului. Ce interpretare va intra la inima publicului, dar și ce măști vor fi la un pas să fie demascate, vedem vineri, de la ora 20:30, în prima ediție Masked Singer România.

Ana Morodan, Inna, Codin Maticiuc și Horia Brenciu vor încerca să pună cap la cap fiecare detaliu pe care măștile îl vor scoate la iveală înainte de momentul artistic. Indiciile oferite acestora îi vor arunca într-o cursă nebună în aflarea identității celor care se ascund sub mască, iar printre presupunerile celor 4 detectivi se vor regăsi și: Elena Udrea, Anastasia Soare, Laurențiu Duță, Mihai Trăistariu, Andi Vasluianu, Smiley, Dana Rogoz, Antonia, Vali Barbulescu, Nadir, Dan Bursuc, Elena Băsescu, Andreea Marin, Fizz, Carla’s Dreams, Cătălin Moroșanu, Mihai Mărgineanu, Killa Fonic sau Lucian Mândruță.

”Show-ul acesta nu este doar despre ce au făcut și cine sunt cei de sub mască, e important și cum își vor prezenta actul artistic pe această scenă. Toate măștile din acest show sunt purtate de oameni care sunt deja celebri pentru ceva. Cu unii aș putea fi super bun prieten, poate cu altele am ieșit în oraș. Cine știe? Nu știi niciodată cine se află sub măști. Dacă am fost îndrăgostit de vreuna?”, a spus Jorge, prezentatorul show-ului.

Care dintre cele 6 personaje va trebui la finalul serii să-și dea masca jos aflăm astăzi, de la ora 20:30, în prima ediție Masked Singer România, la PRO TV.