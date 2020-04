Măsuri sociale fără precedent în Ungaria, în plină pandemie. Guvernul oferă a 13-a pensie

"Planul de acţiune conţine trei etape, de prima etapă am trecut", a spus Viktor Orban. Planul de acţiune se bazează pe cinci piloni, între care plata de către stat a unui părţi din salariu, investiţii masive în economie, credite şi dobânzi pentru firme garantate de stat, dar şi plata celei de a 13-a pensii, eşalonat, în următorii patru ani.

"Am reuşit să ne echilibrăm printr-o muncă grea, pe care am realizat-o timp de 10 ani, când în Europa a ajuns pandemia coronavirusului, punând în pericol tot ce am realizat până acum prin muncă", a mai afirmat Viktor Orban. "Situaţia bruscă apărută în faţa noastră este nedreaptă. Este adevărat că nu a depins de noi, dar acest lucru nu schimbă cu nimic situaţia. Trebuie să înfruntăm o provocare serioasă. Situaţia este nedreaptă, dar acest aspect nu ne absolvă", a adăugat premierul Ungariei.

Citeşte şi Cadrele medicale din Ungaria vor primi un bonus de 1.400 de euro în acest an

Orban consideră că trebuie să ne confruntăm în acelaşi timp cu pandemia şi cu efectele economice. Cele 3 etape ale planului de acţiune presupun redistribuirea a 18-20% din PIB. Se modifică deficitul bugetar prognozat de la 1%, la 2,7%.

Etapa care a demarat luni, 6 aprilie, se fundamentează pe 5 piloni:

1. Păstrarea locurilor de muncă: în cazul muncii cu timp redus, suntem pregătiţi să preluăm de la angajatori o parte din plata salariului. "Va fi o soluţie specială maghiară a sprijinului salariului" a arătat Viktor Orban;

2. Crearea locurilor de muncă: Ungaria va sprijini investiţii în valoare de 450 de miliarde de forinţi;

3. Se vor susţine sectoare prioritare, sectoare care trebuie relansate: turism, construcţii, industrie cinematografică şi creativă, agricultură, sănătate, alimente, construcţii, logistică, transport;

4. Finanţarea companiilor: împrumuturi acordate cu dobânzi şi garanţii acordate companiilor din Ungaria în valoare de peste 2.000 miliarde forinţi.

5. Protecţia familiei şi a pensionarilor, a 13-a pensie va fi reconstruită în patru rate. În februarie 2021, pe lângă pensia din ianuarie, pensionarii vor primi o pensie în plus pentru o săptămână. Acest lucru se va întâmpla şi în 2022, 2023 şi 2024, când se va adăuga câte o săptămână, astfel ajungem în 4 ani la a 13-a pensie. „Acum, bineînţeles, locurile de muncă trebuie să fie salvate, dar nici nu putem uita de pensionari", a adăugat Orban.

Premierul Viktor Orban este criticat intens pentru măsurile speciale adoptate pentru a face faţă crizei coronavirusului. O legea adoptată recent de Parlamentul de la Budapesta, permite guvernului ungar să guverneze prin ordonanţe, fără un termen limită şi în unele cazuri chiar fără supervizare parlamentară, ceea ce a atras critici din partea UE, mai ales că Orban a intrat şi în trecut în conflict cu Bruxellesul în legătură cu politicile sale considerate autoritare.