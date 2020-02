Medicul Marius Craina a plecat din PSD și va candida la Primăria Timişoara din partea Pro Romania

ALEGERI LOCALE 2020. Anul trecut, PSD Timișoara l-a propus pe Craina drept candidatul PSD pentru Primăria Timișoara:

„Mă bucur foarte tare că domnul doctor s-a hotărât, și nu i-a fost ușor. A decis să intre în bătălia pentru Primăria Timișoara, cred că era mare nevoie de el, primărie unde primarul în funcție trebuie să aibă o competiție. Mă bucur că un doctor care a condus un spital regional, cu probleme 24 de ore din 24, are evident toată pregătirea necesară să intre în bătălia pentru un oraș important așa cum este Timișoara. Orașul are un potențial de dezvoltare pe care nu l-a folosit. Marius Craina are tot sprijinul Pro România. Îmi doresc foarte tare să arate că la Timișoara Pro România construiește o alternativă la ceea ce este în acest moment privind administrația orașului”, a declarat Victor Ponta, la Timișoara.

De asemenea, Marius Craina, prezent în cadrul conferinței de presă, a afirmat că „Timișoara trebuie să redevină timișorenilor. M-am născut lângă Timișoara în anul 1964, aici mi-e familia, prietenii, rudele, aici m-am format, aici am trăit. Am înțeles că locul și rolul meu este aici, în țara mea. În urmă cu câteva săptămâni, am cunoscut un om care, într-o discuție, a adus vorba de candidatura la Primăria Timișoara. Mi-a spus să mă gândesc și că dacă voi decide să candidez, voi fi sprijinit. M-am gândit foarte mult și în urma discuției avute ieri cu domnul președinte, sunt convins că alternativa Pro România este soluția câștigătoare pentru municipiul Timișoara. Nu este suficientă voința unui singur om pentru a câștiga o primărie ca Timișoara, este nevoie de un colectiv care să aibă aceleași gânduri, aceleași idealuri. După discuția avută cu domnul președinte, am spus da, am acceptat. Este o onoare pentru mine, dar și o responsabilitate uriașă, pentru că nu vreau sub nicio formă să nu fac tot posibil ca să redau municipiul Timișoara celor care locuiesc în el și care sunt forța vie a acestui municipiu. Vrem o Timișoară curată, frumoasă, elegantă, prosperă, vrem să punem Timișoara pe picioare. Sunt niște idealuri pe care astăzi le am și pe care le voi pune în aplicare”, scrie pressalert.ro.