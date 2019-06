Medicul scandalagiu a fost data afară de la spitalul din Craiova. "M-am amuzat, am filmat momentul, e magistral" VIDEO

Din cauza scandalurilor, medicul Mugur Riza a ajuns în urmă cu o lună în fața comisiei de disciplină. În urma dezbaterilor s-a luat hotărârea ca doctorul să fie dat afară din spital. Colegele care l-au înștiințat au mers la el însoțite de polițiști și mascați.

"Nu numai că am semnat decizia, dar m-am şi amuzat, am şi filmat momentul, pentru că e magistral. Dar am şi contestat-o, întâi la spital şi ulteror în Justiţie", spune medicul scandalagiu.

Pacienții care ar fi trebuit să fie operați de medicul Riza au fost repartizați către alți doctori. "Eu ca pacient îmi aleg doctorul pe care îl vreau. Eu tot la Riza mă duc, că el ştie boala", spun însă unii pacienţi.

Medicul Mugur Riza a fost concediat și anul trecut pentru abateri disciplinare, dar a fost repus în funcţie după ce a câştigat acest drept în instanţă. Revenind la spital, a continuat să se certe cu toată lumea. Ba chiar s-a ales și cu dosar penal pentru lovire.

Ultimul scandal a avut loc în urmă cu două zile, atunci când doctorul Riza i-a acuzat pe colegi că refuză să intre cu el în sala de operație.