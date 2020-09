Mega-licitaţie la metrou, Metrorex oferă peste 150.000 de euro pe zi, pentru mentenanţă. Suma totală e uriaşă, 850 milioane euro

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20 octombrie, iar firmele interesate trebuie să facă dovada că în ultimii trei ani au prestat activităţi similare duse la bun sfârşit, în valoare cumulata de minimum 500 de milioane de lei.

Anunţul Metrorex a fost postat în sistemul electronic de achiziţii publice. Pe portal scrie că „valoarea estimată a serviciilor de mentenanţă standard, pentru o perioadă de 15 ani este de 2.828.901.015 lei, fără TVA. Valoarea totală maximă estimată a contractului, incluzând aplicarea opţiunilor de revizuire a cantităţilor de servicii (mentenanţă standard, mentenanţă corectivă cu caracter ocazional) se ridică la 4.101.906.471,75 lei, fără TVA".

Actualul contract are valabilitatea de un an. A fost semnat în decembrie 2019 şi va expira la finalul acestui an. Procedura a ridicat semne de întrebare deoarece precedentul contract s-a întins pe 15 ani.

Pentru noul contract, termenul de depunere a ofertelor este data de 20 octombrie 2020, ora 15.00.