Meleşcanu: E greu de crezut că vom avea şi pentru a treia oară un portofoliu în CE cu fonduri foarte importante

"România, într-adevăr, în ultimele două mandate ale Comisiei, a avut portofolii extrem de importante. Oricum, cu foarte mulţi bani. Este vorba despre comisarul pe Agricultură şi comisarul pentru Dezvoltare Regională. Ambele sunt portofoliile din Comisia Europeană cu cea mai mare cantitate de bani. Deci, este greu de crezut că vom putea să avem şi a treia oară un comisar care să fie într-adevăr pe un portofoliu care are în spate foarte multe proiecte şi fonduri foarte importante. La ora actuală, ceea ce se întâmplă este o discuţie pentru a fixa cele patru-cinci poziţii cheie la nivelul Comisiei, după care se va trece la etapa a doua. Din partea României, evident că există un interes pentru a avea un portofoliu care să fie cât mai apropiat de preocupările noastre, dar lucrurile acestea, în mod evident, vor face obiectul unor consultări. Nu sunt foarte optimist că vom avea un portofoliu foarte gras, ca să mă exprim aşa, dar în orice caz vom avea un comisar, pentru că regula este că fiecare ţară membră are un comisar în Comisie, deci evident că nu vor fi probleme", a arătat ministrul, într-o conferinţă de presă susţinută în contextul lansării preşedinţiei finlandeze a Consiliului UE.



După ce portofoliul de comisar european deţinut de Corina Creţu a fost preluat temporar de către Johannes Hahn, comisarul european pentru politică de extindere şi vecinătate, în urma demisiei acesteia din funcţie, Meleşcanu a afirmat că România are "un candidat excelent" pentru ocuparea acestui post pe parcursul următoarelor luni.



"În ceea ce îi priveşte pe comisarii care pleacă din Comisie, se pot numi pe termen, până la finalizarea noii formule, se poate numi un alt comisar. Avem şi candidatul, pot să vi-l spun, dar nu cred că e cazul să vorbesc acum aici, pentru că sunt lucruri în evoluţie la nivelul UE. Dar nu vom rămâne nici pe aceste patru luni fără un comisar. Şi vă asigur că avem un candidat - nu bun - excelent", a precizat el.