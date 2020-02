MERCUR RETROGRAD in PESTI 2020, din 17 februarie. Vin sau nu furtuni intr-un retrograd cu Mercur in detriment si in exil?

Mercur, planeta comunicarii si gandirii rationale ne va da trei saptamani cu planuri date peste cap, intarzieri, acte de amanat, erori misterioase in aplicatiile din telefon si computer, asta pana cand revine direct din 9 martie, moment la care revenim si noi la normal.

Mercur retrograd insa este foarte bun pentru ca ne invita la o ponderare de ritm si la o pauza ce are scopul sau.

Revizuim, reprivim, reanalizam. Daca Universul a lasat acest rost inseamna ca are rost pentru noi sa avem si aceste etape, nu ?

Mercur intra din Pesti in retrograd din 17 februarie, ajunge apoi pe 4 martie in Varsator inapoi, iar pe 10 martie revine in miscare directa in Varsator ca sa reajunga in Pesti din 16 martie unde va fi pana pe 11 aprilie. Iata asadar, mai mult de doua luni de tango inainte si inapoi intre Mercur si zodia in care este in cel mai mare detriment.

Acest Mercur retrograd incepe in Pesti si revine in Varsator, ceea ce simbolic ne transmite nevoia de a fi mai atenti la ce au sa ne spuna varstnicii. Este timpul sa ne implicam in comunitate (Varsator) si sa reflectam la mesajele spirituale (Pesti) pe care poate le-am ratat inainte.

Pestii sunt o zodie foarte visatoare si emotionala ce debordeaza de multa spiritualitate.

Astfel, Mercur retrograd aici poate adauga ceva mai multa sensibilitate emotionala in toate treburile conduse de Mercur. Dar ne poate si inspira sa reflectam mai mult despre cum gandim despre spiritualitate si drumul personal al sufletului nostru, dar si sa ne conectam cu cercurile noastre sociale la un nivel mai adanc.

Partea foarte buna a lui Mercur cel mental si analitic retrograd intr-o zodie sensibila ca Pestii este ca ne aduce vremuri minunate in dragoste.

Pestii adora romantismul, poezia, plimbarile sub clar de luna si zambetul plin de afectiue si exact de asta vom avea parte. Da, se creaza teren pentru acest domeniu de indata ce Mercur isi retrage influenta pragmatica si pasii spre inainte. Vechi iubiri revin dar si vechi fantezii sau vise, iar a doua sansa in amor devine ceva la ordinea zilei, mai ales daca asta inseamna transformarea unui vis in realitate.

Din cele trei retrograde ale sale din 2020, acesta in Pesti va fi cel mai pozitiv datorita vibratiilor pozitive si minunate oferite de Venus ce va juca un rol important in perioada respectiva.

Chiar daca uneori ne vom simti ca si cum vorbim de sub apa, daca vom simti frustrari, cel mai bun lucru de facut este sa facem o baie relaxanta, sa ne plimbam pe malul unei ape, sa ne uitam la un film bun sau chiar mai bine, sa facem ceva creativ.

Ce inseamna pentru fiecare zodie Mercur retrograd in Pesti 2020?

Mercur retrograd in Pesti 2020 BERBEC

Acest Mercur retrograd te va introduce intr-o perioada introspectiva de explorare a sufletului tau, fie ca simti asta fie ca nu. Este timpul sa sapi ceva mai adanc si sa intelegi profunzimile subconstientului tau, ce se afla acolo, de la ce varsta este stocat si cum iti conduce viata. Viata este mai profunda decat vrei tu sa o prezinti ca este iar Mercur retrograd iti va reaminti asta. Imbratiseaza intensitatea aceasta si vei iesi din el mult mai intelept.

Mercur retrograd in Pesti 2020 TAUR

In aceasta perioada, iti vei reevalua relatiile care alcatuiesc cercul tau intern. Este timpul sa privesti mai atent si profund spre acesti oameni sau spre lipsa lor. De ce ai decis sa te inconjori de ei ? Revizuieste aceste decizii acolo unde este cazul. Ai putea intretine unele obiceiuri vechi care sa iti perturbe abilitatea de a-ti vedea lumea cu claritate. Fii deschis spre inchiderea unor relatii care nu iti mai servesc.

Mercur retrograd in Pesti 2020 GEMENI

Mercur este planeta ta coordonatoare si te invita in perioada sa retrograda sa reflecti la recentele tale succese. Iti va fi de folos sa muncesti la a integra aceste lectyii inainte de a merge mai departe spre scopuri proaspete. Priveste in urma la tot ce ai facut si la tot ce doresti sa realizezi. Este usor sa cazi in capcana confuziei in aceasta luna, deci asigura-te ca iti coordonezi corabia cu atentie.

