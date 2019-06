Mesaj nou RUNE pe ZODII săptămâna 10-16 iunie 2019! Pentru cine e totul îngheţat, cine are zile fertile?

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa germanica etalata : EHWAZ

Aceasta runa iti semnaleaza ca este o vreme de tranzitie si transformare. Indica schimbari de tot felul : de casa, de atitudine, de viata, de directii de afaceri sau de relatii personale. Ehwaz te informeaza ca ti se cere sa faci fata oricaror tranzitii necesare si sa le gestionezi cu harnicie. Ai parte de o stare de progres continuu, de o notiune de crestere care este legata de o afacere sau de dezvoltarea unei idei sau a unui proiect. Exista multa miscare la orizont. Acum este momentul sa permiti vechiului sa moara ca sa faca loc pentru nou.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa germanica etalata : OTHILA

Aceasta este runa castigurilor benefice. Ea indica aparitia unui moment in care pregatirile concrete, palpabile vor duce la rezultate palpabile. Este o oportunitate excelenta sa inveti, sa devii mai bun, sa te extinzi. Noile achizitii sunt favorizate. Deasemenea, aceasta runa iti introduce o vreme de binecuvantari in care actiunile intreprinse vor fi de succes si vor aduce oportunitati noi si mai bune pentru dezvoltare. Este un moment in care, daca ele vor fi recunoscute, te vor recompensa cu beneficii importante pentru dezvoltarea ta.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa germanica etalata : WUNJO

Aceasta runa te anunta cu privire la o stare de securitate si relaxare ce va veni, cu o stare de bine accentuata. In sfarsit, lumina se mijeste dintre nori, fructele atarna pe crengile copacilor si vremurile rele raman in urma. Te poti vedea inconjurat de bucurie, de placere si de confort atat acasa cat si afara. Exista claritate si o noua energie care iti va permite sa intelegi, sa te echilibrezi si sa te reinnoiesti pe tine si relatiile tale personale. Schimbarile necesare s-au realizat deja si acum te poti linisti sa primesti binecuvantarile vestite de aceasta runa.

