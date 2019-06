Mesaj nou RUNE pe ZODII saptamana 24-30 iunie 2019! Ce iti vestesc runele pentru pasul urmator?

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.



Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.



Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.



Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



Runa germanica etalata : ANSUZ



Aceasta runa iti transmite sa te astepti la neasteptat. Mesajul sau te striga sa te deschisi spre schimbare si reinnoire, poate chiar la o noua viata. Vor fi relatii noi, legaturi noi, contacte noi, drept pentru care esti sfatuit sa fii atent in timpul oricaror intalniri cu cunostinte uzuale sau intamplatoare. Pe de alta parte, runa Ansuz iti reaminteste ca mai intai trebuie sa te iubesti pe tine inainte sa iubesti pe altii, sa te hranesti pe tine inainte sa ii hranesti pe altii. Nu e posibil sa dai ceea ce nu posezi. Runa iti reaminteste sa nu uiti asta.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Runa germanica etalata : PERTH



Perth te sfatuieste sa fii mult mai constient, atent si cu simturile ascutite. Trebuie sa fii mai atent la instinctele tale care iti spun ce ai de facut si de ce sa te feresti pentru ca ele pot simti situatiile ce sunt suspicioase sau intunecate. Este interesant sa reusesti sa afli ce este dincolo de aparente. Totodata, aceasta runa iti transmite sa mentii unele lucruri total secret sau sa le impartasesti doar cu cei in care ai maxima incredere, pentru ca sunt unele aspecte care nu trebuie aduse acum la lumina.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)



Runa germanica etalata : TEIWAZ



Caracteristice acestei rune sunt energia masculina si principiul activ al vietii care se manifesta printr-o anxietate de a cuceri. Teiwaz este runa curajului, dedicarii si increderii absolute in propriile resurse. In aspecte de relatii personale sau de dedicare pentru o cauza, aceasta runa te sfatuieste sa perseverezi si in acelasi timp iti reaminteste ca rabdarea este uneori o forma de perseverenta. Priveste in tine si analizeaza-ti constient credintele de baza ale vietii. Daca faci asta, vei sti si vei folosi resursele tale cele mai profunde si puternice.



