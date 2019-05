MESAJ nou RUNE pe ZODII săptămâna 6-12 mai 2019. Cine trebuie să fie atent?

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

GER

Runa Ger este una din acele rune ce vorbeste despre ciclurile naturale ale anului, in acest caz despre recolta de toamna. Aceste cicluri sunt eterne. Prin mesajul sau de recolta si bogatie in urma trudei, aceasta runa poate simboliza graviditate sau orice alta forma de a culege fructe si roade, si este in special un indicator al ciclurilor de viata date de karma sau de providenta – ce semeni, aceea culegi.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

GEBO

Runa Gebo inseamna cadou, si ca orice cadou, mesajul runei poate fi inteles pe multe niveluri. Cadourile sunt in general lucruri pozitive, atat pentru cel ce da cat si pentru cel ce primeste. In multe culturi totusi, cadourile si favorurile poarta cu ele si obligatia de a raspunde inapoi intr-un fel similar. De aceea, in acest caz, aceasta runa este un simbol ca prin cadou se intareste o prietenie, o casnicie, o alianta sau orice legatura intre oameni sau organizatii. Gebo este o runa puternica ce transmite ca uniunile tale sunt la fel de puternice. Mai mult, aceasta runa nu este reversibila, exact ca si prieteniile adevarate care nu pot fi destramate usor sau deloc.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

THURISAZ

Thurisaz este reprezentat de un spin, simbolul cel mai de baza al barierelor ce stau fie intre tine si un avantaj, fie intre tine si un necaz. In cazul gardurilor vii, spinii protejeaza impotriva atacurilor ce vin dinspre alte taramuri. In cazul tufelor de trandafiri, spinii ne tin departe de frumusrte. Desi spinii sunt pasivi si nu au ganduri, ei inteapa, rup sau uneori pot fi si otravitori. Astfel, aceasta runa iti sugereaza sa iti analizezi o violenta irationala si o furie pe care o ai. Unde in viata ta esti ca un spin ? Cine sau ce este spin in viata ta acum?

