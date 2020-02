Mesaj saptamanal RUNE pe ZODII, 10-16 FEBRUARIE 2020. Noutati de la pietrele mistice!

Runele au radacini in istoria antica, din vremurile triburiloe nordice si germanice, scandinave si englezesti. Pe vremuri erau folosite in special pentru scriere dar si pentru scopuri de magie. S-au gasit inscriptii runice vechi pe bijuterii, arme si obiecte uzuale din secolul al 3 lea, dar multi experti sunt de acord ca au existat cu mult inainte.

"Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta.

Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa germanica etalata : HAGALAZ (cu fata in sus)

Hagalaz iti sugereaza ca esti pe cale sa intreprinzi o oportunitate unde exista un risc. Iti poate pune tot viitorul in mainile altcuiva. Nu este un moment potrivit sa incepi un nou proiect sau afacere decat daca ai tu toate datele posibile in mainile tale. Chiar si atunci ar fi bine sa mai amani un pic lucrurile. Fii atent sa nu incepi nimic riscant acum. Rezultatele vor fi mai bune daca mai stai putin. Aceste dificultati sunt doar temporare. Foloseste acest timp de asteptare ca o oportunitate de a invata rabdarea. Verifica fiecare data concreta pe care o ai si vei reusi.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa germanica etalata : JERA (cu fata in sus)

Runa Jera cu fata in sus indica faptul ca fericirea si vremurile in care sa fii vesel sunt la orizont. Este un timp sa iti vezi roadele muncii sustinute si a efortului depus. Desi lucrurile sunt mult mai luminoase la orizont, s-ar putea sa fie vorba doar de un nou pas din calatoria ta si nu destinatia finala. Inca va fi nevoie sa pui efort si sa nu stai pe spate si sa astepti. Asigura-te ca esti bine pregatit pentru pasul urmator. Fa tot ce poti din aceasta oportunitate astfel incat viitorul sa iti fie excelent pe toate planurile.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa germanica etalata : LAGUZ (cu fata in jos)

Laguz sugereaza faptul ca astepti ca lucrurile sa ajunga la rezultat imediat. Totusi, daca esti prea nerabator si pretinzi imediat, nu ai cum sa ajungi la rezultatele dorite. Acum este un timp in care poti deveni emotional si daca e asa si esti obisnuit sa iti ascunzi emotiile, ar fi bine sa te indrepti spre un prieten sau membru de familie cu care sa iti impartasesti aceste emotii. Nimeni nu se va gandi la tine negativ daca iti exprimi liber emotiile. Acum este si un timp sa te gandesti la schimbari in viata. O schimbare mica poate face o diferenta mare.

Daca esti pozitiv iti ajuti mult credinta dar daca intri prosteste si nesabuit in ceva pentru care nu ai aptitudini si talente, nu vei gasi raspunsul binelui asa. Poate ca raspunsul la o situatie curenta este sa te lasi dus de curent si sa nu te lupti impotriva a ce se intampla in jurul tau, in special cu cei pe care chiar nu ai cum sa ii schimbi tu.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.