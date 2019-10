Articol publicat in: Societate

Mesaj transmis prin RO ALERT, un urs a băgat panică în harghiteni

Autor: Alina Costache Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Mesaj RO-Alert transmis într-o localitate din Harghita, unde a fost semnalată prezenţa unui urs într-o curte. Autorităţile din Harghita au fost anunţate, sâmbătă seară, despre prezenţa unui urs într-o curte din satul Sub Cetate, comuna Zetea, fiind transmis mesaj RO-Alert. "S-a semnalat prezenţa unui urs într-o curte în comuna Zetea, sat Sub Cetate. S-a transmis mesaj RO-ALERT", a transmis, sâmbătă seară, ISU Harghita. Sursa citată a precizat că la faţa locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Odorheiul Secuiesc. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay