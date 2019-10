Articol publicat in: Life

MESAJE DE SFANTA PARASCHEVA 2019: cele mai frumoase felicitări, urări de Sf. Parascheva. Cui spui "La mulţi ani" pe 14 octombrie

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Mesaje de Sfânta Parascheva 2019 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva, ocrotitoarea Moldovei. Toți cei care poartă numele de Paraschiva, Parascheva, Paraschiv sau nume derivate ale acestora, Chiva, Chivuța, Vuța, Chivu sau Petcu, își serbează onomastica în data de 14 octombrie, când are loc marea sărbătoare religioasă Sfânta Parascheva. Originea numelui Paraschiv și Paraschiva provine din limba greacă și înseamnă “vineri”. Mesaje de Sfânta Parascheva 2019 1. Ziua numelui să-ți fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii! 2. Îngerii să-ți călăuzească pașii și Sfânta Parascheva să-ți lumineze drumul în viață. La mulți ani! 3. În aceasta sfântă zi, îți doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor. Sfânta Parascheva să te călăuzească mereu. 4. O zi onomastică nemaipomenită. La mulți ani de Sfânta Parascheva! 5. Fie ca această zi în care îți serbezi numele frumos pe care îl porți să-ți aducă multă fericire și bucurie în casă, în familie și în viața de zi cu zi. 6. Sa fii iubit(ă) și să te bucuri de tot ce este mai frumos pe această lume pentru că viața e frumoasă și merită trăită fiecare clipă la maxim. La mulți ani de Sfânta Parascheva! 7. Dacă toată lumea îți dorește ca această zi să fie una minunată, eu îți urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii și realizări astfel încât acest nou an să îți umple sufletul de voie bună. La mulți ani de Sfânta Parascheva! 8. Fie ca Sfânta Parascheva care te protejază să-ți aducă mult noroc, fericire și împliniri. Să ai o zi minunată! 9. Să-ți dea Domnul sănătate, judecată înțeleaptă, viață lungă pământească, ce dorești să se împlinească! La mulți ani de ziua onomastică! 10. Cel mai frumos la mulți ani îl dăruiesc celei mai frumoase femei care poartă numele Parascheva. 11. Ziua numelui să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii! Paraschiva, îngerii să-ți călăuzească pașii și Sfânta să-ți lumineze drumul în viață! La mulți ani! 12. Fie ca Sfânta Parascheva să te ocrotescă, să-ți călăuzească pașii și să-ți lumineze calea! 13. De Sfânta Parascheva, zi de mare sărbătoare primește din partea mea cele mai sincere urări de bine, sănătate, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor. Dumnezeu să te călăuzeasca în tot ce faci. La mulți ani! 14. O asemenea zi este sărbătorită doar o singură dată pe an. Ziua în care numele Sfintei Paraschiva pe îl porti cu drag este serbată de noi toți. În această zi doresc să-ți urez la mulți ani și multă sănătate, iar sufletul să-ți fie împăcat cu fapte bune și multă fericire! 15. In această zi specială îți transmit cele mai sincere urări. Să ai o viață plină de lucruri bune, iar Sfânta Cuvioasă Parascheva să te ocrotească mereu. La mulți ani de Sfânta Parascheva! 16. De ziua Sfintei Cuvioase Parascheva și de ziua ta îți urez cel mai mare și mai dulce La mulți ani ! 17. La mulți ani! Să ai puterea să faci lumea mai bună și să fericești pe toți din jurul tău cu bunătatea ta. 18. Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros „La mulți ani”, multă sănătate, multe realizări și tot ce vă doriți lângă cei dragi. 19. Astăzi e ziua numelui tau, un nume simplu și frumos, la fel de pur și gingaș ca tine. Îți doresc numai bine și să ai parte de toată fericirea din lume! 20. Fie ca această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succese și realizări, iar Fecioara Parascheva să te ocrotească și să te călăuzească mereu. La mulți ani! Sărbătoarea Sfintei Parascheva poate fi un prilej foarte bune pentru a trimite mesaje, sms-uri cu felicitări și urări de bine celor care poartă acest nume. Iată câteva exemple de mesaje și urări pentru sărbătoriții zilei de Sfânta Parascheva, din care vă puteți inspira dacă sunteți în pană de idei: Paraschiva, îngerii să-ți călăuzească pașii și Sfânta Parascheva să-ți lumineze drumul în viață! La mulți ani!

În această sfântă zi, îți doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor, și fie ca Sfânta Parascheva să te călăuzească mereu în viață. Ziua numelui să-ți fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducatoare de bucurii!

De ziua ta aș vrea ca noaptea, să nu cadă prea devreme, iar dacă va cădea să îți aducă în dar un cer cu multe stele! Și... cea dintâi care o să cadă, aș vrea să fie steaua mea! Tu s-o privești, ea să îți șoptească: să fii iubită de ziua ta! Mă bucur că exiști în viața mea și mă bucur că Sfânta Parascheva, al cărui nume îl porți, mi te-a dăruit. Porți numele unei sfinte și mă închin în fața ta, pentru că ești ca o icoană dragă sufletului meu. Mi-ai fost aproape la greu și la bine, iar acum vreau să îți mulțumesc pentru tot.La mulți ani! Să ai puterea să faci lumea mai bună și să fericești pe toți în jurul tău cu bunătatea ta.

Fie ca lumina Sfintei Parascheva să ne țină mereu aprinsă calea dragostei! Te iubesc din tot sufletul!

Îți mulțumesc că îmi luminezi viața cu prezența ta, în fiecare zi! La mulți ani, draga mea (dragul meu) Paraschiv(a)!Iubirea tăcută și nemărginită ce mi-o porți, încrederea și respectul față de tine, de mine, de noi, de relația noastră, mă fac zilnic să te iubesc tot mai mult. Îi cer Sfintei Parascheva cea al cărei nume îl porți, să rămână cu ochii asupra ta, să îți călăuzească pașii, să iîți lumineze viața și să îți dea puterea să păstrezi în suflet iubirea pe care mi-o porți cu aceeași intensitate cu care și eu la rândul meu o port. Dumnezeu mi-a dat familia, Sfânta Parascheva al cărui nume îl porți mi te-a dăruit, pentru a mă bucura de o astfel de iubită (soție). Îți doresc ca Sfânta Parascheva, al cărui nume îl porți, să aibă grijă de tine, să îți călăuzească toți pașii și să îți lumineze calea în viață.

O zi frumoasă este mâine, o zi frumoasă pentru tine. O floare și un La mulți ani foarte mare! Să crești mare și frumoasă și să fii și sănătoasă! Îți doresc ca în această zi să îți fie sufletul plin de bucurie și vreau să îți răsplătesc toată dragostea pe care mi-ai arătat-o. La mulți ani! Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. Să fii mereu așa, blând, bun și drăguț cu toți cei din jurul tău. Ești un prieten de nădejde și un adevărat om. La Mulți Ani Paraschive! Fie ca Sfânta Parascheva să te ocrotescă, să-ți călăuzească pașii și să-ți lumineze calea! Azi e ziua ta, ziua numelui tău. Să asculți de prietenii tăi pentru că noi îți dorim numai bine, fericire și să ai parte de toată fericirea din lume. Chiar dacă ai nume de sfântă știu că diseară o să ne dai de băut, o să ne cinstești și o să ne primești cu masa plină. Sper să rămâi mereu un spirit tânăr și plin de viață, să fim mereu împreună și să nu uităm niciodată frumoasa prietenie dintre noi. La Mulți Ani tuturor sărbătoriților de Sfânta Parascheva, să le urăm să fie sănătoși și să petreacă frumos! loading...

