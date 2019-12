MESAJE DE SFANTUL NICOLAE 2019: cele mai frumoase mesaje de Sf. Nicolae 2019

MESAJE DE SFANTUL NICOLAE

Creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, în fiecare an, în data de 6 decembrie. De origine greceasca (Nikolaos), numele este format din doua cuvinte: nike, "victorie" (de la nikao, "a invinge"), si laos, "popor", putându-se tălmaci prin "obștească biruință".

Sper ca Moș Nicolae sa-ti umple ghetuțele cu tot ceea ce ti-ai dorit!

La Mulți Ani cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae!

Sper ca Moș Nicolae sa-ti umple ghetuțele cu tot ceea ce ti-ai dorit!

La Mulți Ani cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae!

SFÂNTUL NICOLAE 2019. Tradiţii şi obiceiuri de prima mare sărbătoare a iernii. Ce se spune dacă nu ninge de Moş Niculai

Ho, ho, ho! Nu știu ce cadouri iți va aduce Moș Nicolae, dar eu iți trimit o mulțime de îmbrățișări si gânduri călduroase!

Cu ocazia Sântului Nicolae va doresc sa aveți parte de un Moș Nicolae generos si momente pline de bucurie cu cei dragi!

Bucuria lumii toata, zi de zi-n ușa sa-ti bata, bunul Moș Nicolae sa-ti dea, tot ce iți dorești si ai vrea!

Iți doresc ca de Sfântul Nicolae sa ti se împlinească o parte din vise, celelalte sa ti le împlinească Moș Crăciun!

Abia aștept sa vina Moș Nicolae, vreau sa îmi aducă foarte multe cadouri. Sa nu ne aducă nuielușe ca am fost cuminți tot anul... te iubesc Moș Nicolae!

Crede in ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiție care a trezit sentimente de bucurie in sufletul tău încă de la primul Moș Nicolae. Gândește-te ca este același care are grija sa vina la tine de fiecare data. La mulți ani!

Mesaje de Sfantul Nicolae

Cizmulițe lustruite li așteaptă la fereastra! Haide, fugi si ii deschide, vine bucuria noastră!

Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si mai ales... multa dragoste!

Ziua de 6 Decembrie sa aducă tuturor romanilor multa sănătate si fericire si ca spiritul acestei zile sfinte sa nu fie uitat.

Începând cu 6 decembrie, in perioada sărbătorilor de iarna oamenii sunt mai buni, mai frumoși, mai înțelepți si fac gesturi minunate fata de toți cei dragi. Fie ca aceasta perioada sa iți aducă si ție multe zâmbete frumoase de la oamenii din jurul tău si sa poți împărtăși tot ce ai tu mai bun cu ei.

Înnoiește-ti sufletul tău bun, așa cum li știu eu si trăiește câteva momente de fericire si mulțumire, si uita-te in ghetuțe! Ai sa găsești un gând bun de la mine. Te sărut!

Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si mai ales... multa dragoste!

Un trandafir o floare si-o raza de soare sa-ti lumineze inima in aceasta zi deosebita. LA MULȚI ANI!

De Sfântul Nicolae va doresc sa aveți parte de cizmulițe pline de cadouri si cu lipici la fericire.

Fie ca celor care nu ați fost cuminți sa aveți norocul ca Moș Nicolae sa va umple ghetuțele cu nuielușe, dar din ciocolata.

Cu ocazia Sfântului Nicolae va doresc sa aveți parte de un Moș Nicolae generos si momente pline de bucurie cu cei dragi.

Cu ocazia sfanțului Nicolae iți doresc multa sănătate, fericire si nu in ultimul rând multa bucurie in viată! Sa fii iubit si sa ai parte numai de lucruri frumoase!

De Sf. Nicolae, fie ca cei dragi sa te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seara magica, iar fericirea sa te ia in brațele ei in acest moment special!

In aceasta sfântă zi, iți doresc numai bine, multa fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor si fie ca Sfântul Nicolae sa te călăuzească mereu in viată. LA MULȚI ANI!

Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros LA MULȚI ANI, multa sănătate multe realizări si tot ce va doriți lângă cei dragi.

Sufletul tău sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primească in brațele-i pline de căldura si duioșie, iar norocul sa te urmeze oriunde. La mulți ani, de Sf. Nicolae!

Iți urez La mulți ani si fie ca Sfântul Nicolae sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

La mulți ani si voioșie, Domnul alături de tine sa fie, Bucurii sa-ti dăruiască Nimic sa nu-ti lipsească!

Ne gândim cu toții la tine si pentru ca astăzi este o zi speciala iți uram un sincer La Mulți Ani!

Sper ca ziua numelui tău sa iți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!

De ziua numelui tău cele mai frumoase dorințe sa devina realitate. La mulți ani!

Sa ai parte de sănătate, multe realizări si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu! La mulți ani, de ziua numelui!

Fie ca sfinții ce te protejează sa-ti aducă mult noroc, fericire si împliniri. Sa ai o zi minunata!

Ziua numelui sa-ti fie plina de realizări si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viată ta! La mulți ani!

Cu ocazia sărbătoririi numelui primiți un călduros La Mulți Ani multa sănătate, realizări si tot ce va doriți alături de cei dragi.

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, iți doresc multa sănătate, fericire si sa ai parte numai de zile senine si însorite!

De ziua numelui tău iți doresc sa ai o zi superba si un an plin de realizări. La mulți ani încununați de succes!

Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urâri pentru o zi minunata si un an plin de realizări. La mulți ani înfloritori!

O zi speciala pentru un angajat deosebit. La mulți ani de ziua numelui tău!

Pentru ca astăzi este o zi speciala pentru tine, mă alătur si eu celor ce-ti doresc din adâncul sufletului numai bine.

Trandafirii pe care i-ai adunat in cununa vieții tale, lasă-i astăzi sa se împletească intra-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii sa-ti împodobească viată si sa-ti vezi împlinite toate dorințele.

Iți doresc o ora de liniște, o zi de pace, o săptămâna de soare, un an de iubire, un veac de sănătate si un mileniu de bani. La Mulți Ani!

Daca toata lumea iți dorește ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iți urez ca toate zilele ce urmează sa fie pline de bucurii si realizări astfel încât acest nou an sa iți umple sufletul de voie buna. La mulți ani!

Iți urez La Mulți Ani, pentru ca porți acest nume si fie ca Sfântul pe care li reprezinți, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

De ziua numelui tău si in orice alta zi iți urez sa ai parte de momente speciale, cu bucurii si sa ramai cu multe amintiri plăcute. Sa ai o zi excelenta!

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa va însoțească pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Nicolae cat mai frumoasa!

De ziua ce-ti surâde-n prag Si-i porți frumosul nume, Eu iți doresc tot ce-i mai drag Si mai frumos pe lume.

Când orologiul nopții va limita hotarul Si cu bătăi scurte va mai trece un an In cinstea tinereții vom ridica paharul, Urând-ti: sănătate si un sincer LA MULȚI ANI!

Un cer senin si fără nori Ca viată ta sa fie Sa ai in cale numai flori Succes si bucurie!

Din adâncul sufletului iți doresc ca anii ce se scurg sa treacă precum razele soarelui mângâie o trestie umeda si bătuta de vânt, precum iubirea alina sufletele suferinde. Sa fii fericita si mereu însoțita de cei care merita sa te iubească. LA MULȚI ANI !!!

Ne face deosebita plăcere sa-ti transmitem, cu prilejul zilei numelui, urâri călduroase de sănătate, liniște sufleteasca si bucurie, ție si celor ce-ti sunt dragi. La Mulți Ani!

Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porți, sa fii fericita, iubita si bucuroasa. La Mulți Ani!

Apropii du-se o mare zi de sărbătoare, Sfârâia si ziua numelui tău, primește din partea mea multe urâri de bine, sănătate, mult noroc si împlinirea tuturor dorințelor! Dumnezeu sa te călăuzească in tot ceea ce faci. LA MULȚI ANI!

O zi frumoasa este mâine, o zi frumoasa pentru tine. O floare si un sincer La Mulți Ani! Sa crești mare si frumoasa si sa fii si sănătoasă.

De Sfântul Nicolae, zi sfântă, sa se răsfrângă asupra ta bunătatea si dragostea ce izvorăsc dintr-o inima mare si iubitoare.

Onomastica fericita! Ziua numelui sa fie luminoasa si sa se prelungească in multe altele aducătoare de bucurii. LA MULȚI ANI!

Iți doresc pe vânt ce bate, multa multa sănătate si pe stele ce lucesc fericire iți doresc. La Mulți Ani!

Iți urez ca ziua ta onomastica sa iți aducă o raza de soare, sa ai inima plina de speranța iar in lume sa găsești numai fericire. La Mulți Ani!

Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum aripile unui fluture, la fel de fericita precum cântecul unei privighetori si la fel de frumoasa precum o gradina plina cu flori. La Mulți Ani!

Sfântul căruia ii purtați numele sa va ocrotească in fiecare zi, sa va aducă liniște, pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul dumneavoastră. La Mulți Ani!

De ziua numelui tău, iți doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleșească si sa strălucească in calea ta către fericire si succes. La Mulți Ani!

Iți urez La Mulți Ani, pentru ca porți acest nume. Fie ca Sfântul Nicolae pe care li reprezinți, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

In aceasta sfântă zi, iți doresc numai bine, multa fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor si fie ca Sf. Nicolae sa te călăuzească mereu in viată.

Paraschiva, îngerii sa-ti călăuzească pașii si Sfântul Nicolae sa-ti lumineze drumul in viată. La Mulți Ani!

La Mulți Ani, de Sf Nicolae! Sa ai parte de multa sănătate, bucurii si multe împliniri. Sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu.

Sfântul Mihail sa iți călăuzească pașii, sa iți aducă bucurie in suflet si sa fie întotdeauna cu tine. La Mulți Ani!

Iți urez La Mulți Ani si fie ca Sfântul Nicolae sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si succes!

La mulți ani cu sănătate, Sa ai belșug, de toate Bucurii si nestemate De-acum si pe mai departe. La Mulți Ani de Sfântul Nicolae!

Astăzi, fiind o zi frumoasa Si știind ca-i ziua ta, In parfumul dimineții Țin a te felicita. La Mulți Ani de Sfântul Nicolae!

Așa cum se sfințesc apele, așa sa se curețe si sufletele noastre de tristețe si sa se umple de bucurie si împlinire. Un An Nou bun si îndeplinirea tuturor dorințelor!

De Sfântul Nicolae iți doresc sa ti se îndeplinească toate dorințele. Cadourile ti le va aduce Moș Crăciun.

FELICITĂRI și URĂRI de SFÂNTUL NICOLAE

La mulți ani, plini de fericire si împliniri. Sa te pupe norocul si sa ai numai zâmbete si soare in calea ta.

Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros LA MULȚI ANI, multa sănătate multe realizări si tot ce va doriți lângă cei dragi.

In aceasta sfântă zi, iți doresc numai bine, multa fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor si fie ca Sf. Nicolae sa te călăuzească mereu in viată. LA MULȚI ANI !

De Sf. Nicolae, fie ca cei dragi sa te înconjoare cu căldura sufletelor lor într-o seara magica, iar fericirea sa te ia in brațele ei in acest moment special!

Sper ca Sărbătorile de Iarna, in special cea de Sf. Nicolae, sa ne aducă lumina si fericire, înțelepciune si speranța si sa ne facă mai buni, sa ne ajute sa dăruim tot ce avem mai bun familiei, prietenilor si celor apropiați, dar si celor in nevoie!

Azi, de Moș Nicolae îmi doresc tot ce e mai bun pentru tine. Iți doresc ca aceasta perioada sa iți aducă multa zâmbete frumoase de la oamenii din jurul tău si sa poți împărtăși tot ce ai tu mai bun cu ei. Lumina in suflet si multa fericire!

Sa trăiți, sa înfloriți,

Si întotdeauna sa fiți cuminți,

Cadouri multe sa primiți,

In papuceii lustruiți!

Iți urez La Mulți Ani si fie ca Sfântul Nicolae sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si succes!

De Sfântul Nicolae iți doresc sa ti se îndeplinească toate dorințele. Cadourile ti le va aduce Moș Crăciun.

Sfântul Nicolae a venit, cizmele ti-ai pregătit?

Moș Nicolae sa iți umple cizmulițele doar cu bucurii, noroc si succese!

Cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae iți urez un călduros "La Mulți Ani"!

Este noaptea lui Moș Nicolae, așa ca pregătește-ti ghetuțele. In primul rând spaaalaaa-leeeeeeee!

Moșuleț, daca las mai multe ghete primesc mai mulți bani?

MESAJE SFANTUL NICOLAE 2019

Pune-ti ghetuțele la ferestre! Moș Nicolae e in drum spre tine!

Daca ai fost cuminte anul asta, Moș Nicolae sigur nu te va ocoli!

Cizmulițe lustruite li așteaptă la fereastra! Haide, fugi si ii deschide, vine bucuria noastră!

Moș Nicolae e pe drum. Am auzit ca ai fost cuminte si ar fi păcat sa te prindă Moșu cu ghetuțele nelustruite...

Mi-am pus cizmulițele la geam... te aștept! Vrei sa fii tu Moș Nicolae anul asta? Hai, te rog...

Surpriza!!! Anul acesta Moș Nicolae nu ti-a adus mai nimic... doar pe mine, un suflet rătăcit si singur, ce așteaptă doar un semn pentru a arata ce are mai bun si cald.

Umbla zvon prin tara ca diseară vine Moș Nicolae! Pregătește-ti încălțările!

Crema de pantofi, perie de lustruit, ghete noi... păcat ca nu ai fost cuminte! Mulțumește-te cu mine!

Crede in ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiție care a trezit sentimente de bucurie in sufletul tău încă de la primul Moș Nicolae. Gândește-te ca este același care are grija sa vina la tine de fiecare data. La mulți ani!

... chiar trebuie sa-ti pregătești ghetuțele, acum nu mai ai nici o scuza!

Sa fii cuminte ca poate se întoarce Sfântul Nicolae din drum!

Printre fulgi de nea imaginari m-am strecurat aseară la tine in căsuța, sa-ti las un dar simbolic acolo in ghetuța, dar te-am văzut dormind si atunci ti-am lăsat un pupic dulce pe obraz. Moș Nicolae

Moșuleț ce tânăr ești, ai vrea sa vii pe la mine?

Mesaje de Sfântul Nicolae haioase. Texte amuzante și hazlii care pot fi transmise de Moș Nicolae

Este noaptea lui Mos Nicolae, asa ca pregateste-ti ghetutele si... spalati-le macar de data asta!

Mos Nicolae ameninta cu venirea sa, acuma e momentul sa va spalati odata ghetutele.

L-am trimis aseara pe mos la tine, sa-ti sufle in ureche fericirea.... si numai alaturi de mine o vei avea, caci asa era pachetul complet!

De Sfantul Nicolae va doresc sa aveti parte de cizmulete pline de cadouri si cu lipici la fericire.

Mos Nicolae aduce cadouri tuturor,eu nu am nevoie de cadou, caci te am pe tine si am totul!

Fie ca celor care nu ati fost cuminti sa aveti norocul ca Mos Nicolae sa va umple ghetutele cu nuieluse ... dar din ciocolata.

Vine Mos Nicolae! Spala repede ghetele! Sa faci loc nuieluselor pe care le vei primi!

Sa traiesti, sa infloresti, ghetutele sa-ti lustruiesti si in ghetute sa gasesti tot ce iti doresti... si ceva in plus.

Anunt important! Anul asta, de criza financiara, Mos Nicolae scuza pe cei care nu mai au ghetute si va lasa cadourile in papuceii de casa!

Anul acesta Mos Nicolae iti va lasa la geam un pupic de la mine... Sufla pe geam sa se abureasca, iar daca nu vei reusi sa-l vezi, fie, vino la mine sa ti-l mai dau odata... in direct.

Cu ocazia Santului Nicolae va doresc sa aveti parte de un Mos Nicolae generos si momente pline de bucurie cu cei dragi.

Cu ocazia sfantului Nicolae iti doresc multa sanatate, fericire si nu in ultimul rand multa bucurie in viata! Sa fii iubit si sa ai parte numai de lucruri frumoase!

La mine Mos Nicolae a venit cu dragoste si speranta si mi-a spus ca pentru tine are acelasi lucru, doar in plus un pupic dulce de la mine!

La multi ani, Nicolae... in viata sa te impiedici de un bolovan de NOROC, sa calci intr-o balta de FERICIRE, sa te stropesti din cap pana in picioare cu IUBIRE si sa fii SANATOS!

Un trandafir o floare si-o raza de soare sa-ti lumineze inima in aceasta zi deosebita. LA MULTI ANI, Nicolae!

Bucuria lumii toata, zi de zi-n usa sa-ti bata, bunul Mos Nicolae sa-ti dea, tot ce iti doresti si ai vrea!

De ziua numelui tau eu iti doresc, tot ce-ti place sa primesti, sa iubesti, sa fii iubita, si sa traiesti fericita, sa ai si tu printul tau... care sa poarte numele meu! La multi ani Nico!

Iti doresc ca de Sfantul Nicolae sa ti se implineasca o parte din vise, celelalte sa ti le implineasca Mos Craciun!

Da-mi o poza cu tine ca sa pot sa-i arat la Mos Nicoale ce sa-mi aduca!

Un gand bun de Sfantul Nicolae celor care poarta nume derivate de la numele Nicolae si in plus, Mos Nicolae sa nu va ocoleasca!

SFÂNTUL NICOLAE, MESAJE SFÂNTUL NICOLAE. "Sper ca sărbătoarea Sfîntului Nicolae să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi mai ales... multă dragoste!"

"Începând cu 6 decembrie, în perioada sărbătorilor de iarnă oamenii sunt mai buni, mai frumoşi, mai înţelepţi şi fac o gesturi minunate faţă de cei dragi şi nu numai.Fie ca această perioadă să îţi aducă şi ţie multe zâmbete frumoase de la oamenii din jurul tău şi să poţi împărtăşi tot ce ai tu mai bun cu ei".

"Lustruieşte-ţi ghetele şi după... mergi la culcare! Nu contează că eşti singură... Moş Nicolae va veni şi îţi va pune în ghetuţe doar zâmbete şi voie bună... să le împarţi apoi în stînga şi în dreapta:) Şi eu o să vreau un zîmbet! Să-mi păstrezi unul!"

"Cu ocazia sfântului Nicolae îţi doresc multă sănătate, fericire şi nu în ultimul rând multă bucurie în viaţă!!!Să fii iubit şi să ai parte numai de lucruri frumoase!"

"Pentru soţul meu iubit

Şi Nicolae numit

Azi în zi de sărbătoare

Eu îi fac caldă urare".

SFÂNTUL NICOLAE, MESAJE SFÂNTUL NICOLAE. "Sufletul tau sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primeasca in bratele-i pline de caldura si duiosie, iar norocul sa te urmeze oriunde. La multi ani, de Sf. Nicolae!"

"La Multi Ani fericiti, cu multa sanatate, lumina si impliniri si, mai ales, sa ne ajute Dumnezeu in toate!"

"Iti urez La multi ani si fie ca Sfantul Nicolae sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara".

"La multi ani si voiosie, Domnul alaturi de tine sa fie, Bucurii sa-ti daruiasca Nimic sa nu-ti lipseasca!"

"Sper ca sarbatoarea Sfantului Nicolae sa fie semnalul unui nou inceput, sa ai parte de un drum presarat cu bucurii, impliniri, sanatate, fericire si mai ales... multa dragoste!"





MESAJE SFANTUL NICOLAE. Duminică îşi sărbătoresc ziua numelui 796.041 de cetăţeni români - 509.656 bărbaţi şi 286.385 femei. Din totalul româncelor a căror onomastică este duminică, peste 206.800 poartă numele Nicoleta, 53.797 pe cel de Niculina ori Nicolina, iar alte aproximativ 10.000 de femei, pe cel de Niculiţa sau Neculiţa. Alte 4.700 se numesc Nicole şi Nikole, 3.300 poartă numele de Nicola ori Nikola, iar aproximativ 3.000, Neculina şi Necolina.

Dintre bărbaţii care îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae, peste 325.700 poartă numele Nicolae, circa 60.000, pe cel de Niculai ori Neculai, 29.796 se numesc Niculae, iar alţi peste 25.700, Nicu.

De asemenea, peste 45.000 de români se numesc Nicuşor, 12.721 poartă numele Nicolaie, 2.200 de români, Niculaie, iar alţi peste 1.000, Nicola.

SFANTUL NICOLAE, arhiepiscopul Mirei Lichiei, s-a născut în localitatea Patara din Asia Mica, în cea de-a doua jumătate a secolului al III-lea, într-o familie de oameni înstăriţi şi creştini devotaţi. Crescut în spiritul poveţei creştine "să împarţi averea săracilor", SFANTUL NICOLAE şi-a dat întreaga moştenire pentru a-i ajuta pe nevoiaşi.

La primul sinod ecumenic ţinut la Niceea, în anul 325, acesta a fost recunoscut drept un mare apărător al ortodoxiei. Sinodul a condamnat erezia lui Arie, conform căreia Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci doar un om cu puteri supranaturale. Nicolae, ajuns episcop de Myra de la o vârstă fragedă, îngrijorat de o posibilă ruptură care putea avea loc în Biserică, i-a dat ereticului Arie o palmă. Astfel, potrivit bisericii, de la palma Sfântului Nicolae a rămas obiceiul ca, pe 6 decembrie, cei neascultători să fie loviţi cu nuieluşa, în semn de avertisment.

Tot tradiţia spune că nuieluşa cu care este lovit neascultătorul trebuie să fie de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă, va înflori până la Naşterea Domnului (Crăciun), înseamnă că sfântul "a mijlocit" iertarea celui care a fost lovit.

SFANTUL NICOLAE a ştiut, însă, că după mustrare se cere mângâiere. Astfel, el a făcut multe daruri săracilor, i-a liniştit pe cei întristaţi şi a vindecat, cu putere de la Dumnezeu, pe bolnavi.

De numele sfântului sunt legate mai multe poveşti creştine, printre care şi aceea potrivit căreia acesta ar fi oferit, în secret, diferite bunuri materiale fiicelor unui om sărac, aflate în pericol de a ajunge sclave pentru că nu aveau o zestre suficientă pentru a-şi găsi un soţ.

Dar SFANTUL NICOLAE nu este numai protectorul celor săraci, ci şi al copiilor, al marinarilor şi al victimelor judecăţilor nedrepte, fiind venerat în întreaga lume.

Mos Nicolae - povestea lui Mos Nicolae







Sfântul Ierarh Nicolae a murit în anul 340, iar din anul 1087, moaştele sale sunt păstrate la o biserică ce îi este dedicată, în Bari, în sudul Italiei.

În tradiţiile româneşti, SFANTUL NICOLAE apare pe un cal alb, aluzie la zăpada care cade în luna decembrie; păzeşte soarele, care încearcă să se refugieze pe lângă el spre tărâmurile de miazănoapte pentru a lăsa lumea fără lumină şi căldură; este iscoadă a diavolului; stăpâneşte apele, fiind patron al corăbierilor pe care îi scapă de la înec; apără soldaţii în război, motiv pentru care aceştia îl invocă în timpul luptelor; ajută văduvele, orfanii şi fetele sărace care vor să se mărite.

SFANTUL NICOLAE 2019: 9 lucruri pe care sigur nu le ştii despre Moş Nicolae

Pe 6 decembrie, creștinii sărbătoresc Sfântul Nicolae și de aceea, Moș Nicolae aduce cadouri copiilor, în noaptea dintre 5 și 6 decembrie. Iată 10 lucruri speciale despre Moș Nicolae pe care s-ar putea sa nu le știi și le poți spune copilului tau.

1. Numele de Santa Claus (Moș Crăciun) vine de la numele olandez al lui Moș Nicolae - Sinterklaas

Numele de Santa Claus - sau al moșului următor care va veni, Moș Crăciun - vine de la numele olandez al lui Moș Nicolae - Sinterklaas, sau Sfântul Klaus, adică Sfântul Nicolae. Poate primul lucru pe care nu îl știai despre Moș Nicolae este că el este cel care a inspirat numele lui Moș Crăciun... de la Santa Claus, o derivație a numelui Nicolas.

2. Sfântul Nicolae a fost episcop grec

Sfântul Nicolae (Nicolas) a fost un episcop grec care s-a nascut în jurul anului 270 și a murit pe 6 decembrie 343.

3. Unde este acum Moș Nicolae și cum arăta el când trăia

Relicvele sfântului Nicolas se afla pe teritoriul mai multor țări, în mai multe biserici. Totuși, majoritatea oaselor sale se află intr-o biserică din Bari, Italia. Bazat pe aceste relicve, o echipă de cercetători din Marea Britanie au reușit să reproduca grafic chipul lui Sfântul Nicolae. Moș Nicolae era o persoana scundă și avea nasul spart, cand a murit. Iată și poza lui așa cum au reconstituit-o cercetatorii englezi.

4. Tradiția șosetelor vine de la Moș Nicolae

Traditia de a pune sosete pentru cadouri, vine de la Moș Nicolae - acesta făcea daruri secrete copiilor, și unele din ele era sa pună monede în șosetele lor.

5. Iarna începe odată cu venirea lui Moș Nicolae

Din popor se spune că iarna începe la Sf. Nicolae. Moș Nicolae este bătrân și are barba albă, iar în această zi Moșul își scutură barba, deci trebuie să ninga. În această zi, se spune: "A întinerit Sf. Nicolae”. De regulă, de ziua lui apare pe un cal alb, aluzie la zapada care cade în luna decembrie, și se spune că dacă Sf. Nicolae a venit pe un cal alb, Sf. Ion va merge pe un cal negru, adică va întoarce iarna. În ziua de Sf. Nicolae începe ziua să se măreasca: " La Sf. Nicolae se întoarce noaptea la ziua cu cât se întoarce puiu-n gaoace , zice poporul.”

6.Tradiția crenguțelor care prevestesc rodul anului viitor

De Moș Nicolae, se fac vrăji, farmece și pronosticuri meteorologice, se pun crenguțe de pomi fructiferi în apă pentru a înflori de Anul Nou, ocazie cu care se prognozează și rodul livezilor pentru anul viitor.

7.Măicuțele și călugării așezau la ușă, pe furiș, daruri săracilor, în noaptea de 5 spre 6 decembrie

Pentru că era cunoscut pentru darurile anonime pe care le făcea celor săraci, în Evul mediu, măicuțele și călugării așezau la ușă, pe furiș, daruri săracilor, în noaptea de 5 spre 6 decembrie.

8.Sfântul Nicolae este patronul marinarilor

Sfântul Nicolae este patronul marinarilor iar conform legendelor, toți marinarii vin pe uscat la slujbă, în noaptea de 5-6 decembrie. Această tradiție este respectată de sute de ani în Olanda.

9.O părticică din moastele lui Moș Nicolae se află și în România

"Minunile săvârşite de SFANTUL NICOLAE, precum învierea celor trei copii omorâţi de un hangiu sau salvarea de la naufragiu a unor corăbii, sunt binecunoscute. De aceea SFANTUL NICOLAE a fost ales ca ocrotitor al copiilor, dar şi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor fără zestre, al victimelor sistemului judiciar. Dintre multele istorisiri care îl au ca erou, cea mai cunoscută este cea a fiicelor unui om bogat care îşi pierduse averea. Sfântul a venit într-o noapte şi le-a aruncat pe fereastră trei saci de aur, pe care să îi aibă drept zestre pentru a nu fi nevoite să se prostitueze", a explicat părintele Bogdan Teleanu, de la Patriarhia Română.

Istoria vieţii Sfântului Nicolae vorbeşte şi despre o altă minune, aceea că a izbăvit de la moarte trei bărbaţi năpăstuiţi pe nedrept. Pe când aceştia erau în închisoare au aflat de timpul când aveau să fie omorâţi şi au chemat pe sfânt în ajutor; i-au pomenit şi de binefacerile ce le făcuse cu alţii, cum izbăvise de moarte pe alţi trei bărbaţi din Lichia. SFANTUL NICOLAE, cel grabnic spre ajutor şi gata spre apărare, s-a arătat în vis împăratului şi eparhului; pe eparh l-a mustrat pentru că a defăimat împăratului pe cei trei bărbaţi, iar împăratului i-a arătat şi i-a dovedit ca bărbaţii aceia sunt nevinovaţi şi că din pizmă au fost pârâţi că au uneltit împotriva lui. Şi aşa i-a izbăvit SFANTUL NICOLAE de la moarte, a adăugat părintele Bogdan Teleanu.

Potrivit preotului, cea mai cunoscută dintre istorisirile legate de Sfântului Nicolae este menţionată şi de Dante Alighieri în "Divina Comedie" - "Purgatoriul".

Părintele Bogdan Teleanu a mai spus că, urmare a gestului de bunăvoinţă al sfântului manifestat faţă de fetele bogatului sărăcit, cadoul a fost cel care s-a impus drept emblemă a sărbătorilor de iarnă, în special a Sfântului Nicolae şi a Naşterii Domnului. Copiii ţărilor creştine au fost învăţaţi că, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, SFANTUL NICOLAE vine şi le încarcă galoşii, bocancii sau bradul cu dulciuri, jucării şi daruri, dar unii găsesc şi câte o nuieluşă. În unele zone, copii îi lasă moşului apă şi morcovi pentru calul acestuia.

În colindele româneşti, cântate iarna, se vorbeşte despre florile dalbe, flori de măr. Asta pentru că bătrânii cunoşteau şi ei că acea joardă a Sfântului Nicolae trebuie să fie una de măr, iar dacă aceasta, pusă în apă, va înflori până la Naşterea Domnului, înseamnă că sfântul a mijlocit pentru iertarea celui căruia i-a dat crenguţa flori albe.

Dacă la Sfântul Andrei se punea la încolţit grâul pentru a vedea cum va fi anul care vine, de SFANTUL NICOLAE se pun în apă crenguţe de pomi fructiferi, pentru ca acestea să înflorească, dovada iertării greşelilor, după cum spun tradiţiile populare.

SFANTUL NICOLAE este unul dintre numele cele mai îndrăgite şi mai răspândite. Numele este format din cuvintele greceşti nike - victorie, biruinţă şi laos - popor, om ce face parte dintr-un popor victorios.

În Europa, în secolul al XII-lea, ziua Sfântului Nicolae a devenit ziua darurilor şi a activităţilor caritabile. Astfel, în Germania, Franţa şi Olanda, ziua de 6 decembrie este considerată o sărbătoare religioasă, când sunt oferite cadouri copiilor şi săracilor.

Multe ţări şi-au păstrat propriile obiceiuri şi tradiţii de SFANTUL NICOLAE. Astfel, în unele culturi, SFANTUL NICOLAE călătoreşte cu un însoţitor care îl ajută. În Olanda, episcopul călătoreşte pe un vapor, sosind pe 6 decembrie. Are la el o carte mare, din care află cum s-au purtat copiii olandezi în timpul anului. Cei cuminţi sunt răsplătiţi cu daruri, iar cei obraznici sunt luaţi de asistentul său, Black Peter.

În Germania, SFANTUL NICOLAE călătoreşte tot cu un însoţitor, cunoscut drept Knecht Ruprecht, Krampus sau Pelzebock, care vine cu un sac în spate şi o nuia în mână. Copiii obraznici sunt pedepsiţi cu lovituri de nuia.

La creştinii din Ghana, moşul care aduce daruri vine din junglă, în timp ce în Hawai, el coboară din barcă. În Danemarca, cel care aduce daruri cară un sac în spinare şi este purtat de reni. Copiii pregătesc o farfurie cu lapte sau o budincă de orez, în speranţa că aceasta va fi mâncată de elfi, personaje despre care se crede că îl ajută pe aducătorul de daruri.

Polonezii cred că darurile vin de la stele, în timp ce ungurii spun că ele sunt aduse de îngeri.

Legendele Sfantului Nicolae

Una dintre cele mai cunoscute legende este a celor trei surori, fetele unui nobil scapatat care, datorita situatiei financiare precare, nu se puteau marita.



Se spune ca atunci cand fata cea mare a ajuns la vremea maritisului, cel ajuns deja cardinal, Nicolae, a lasat noaptea, la usa casei nobilului, un saculet cu aur. Povestea s-a repetat intocmai si cand a venit vremea de maritis pentru cea de a doua fata. Cand i-a venit vremea si celei de-a treia fete, nobilul a stat de paza sa afle cine este bunul samaritean. In noaptea cu pricina, nobilul a stat de paza si l-a vazut pe cardinal cum a lasat saculetul cu aur.



In lumea occidentala, Sfantul Nicolae (Saint Nicholas) s-a transformat in Mos Craciun (Santa Claus). Numele de Santa Claus provine din termenul olandez Sinterkloos - Sfantul Nicolae.

HOROSCOP: Ce cadou îşi doreşte de Moş Nicolae în funcţie de zodie

Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Dacă ai suficienţi bani economisiţi pentru iubitul tău, atunci nu ezita să îl înscri la un curs de echitaţie sau prăgăteşte-i un salt cu parapanta, pentru că acesta adoră să fie activ şi să experimenteze cât mai multe lucruri. Dacă bugetul nu îţi permite, atunci optează pentru o carte de gătit sau pentru un joc origami, este pasionat de aceste două activităţi.

Capricorn (22 decembrie - 20 ianuarie)

Bărbatul din Capricorn adoră să vadă cum cei din jurul lui se gândesc la el, aşa că fie îi iei ceva simbolic, fie ceva util, el oricum se va bucura. Poţi să mergi la sigur dacă îi alegi un aparat de sport pe care să îl utilizeze în voie acasă, pentru că acesta adoră conforul şi este preocupat de aspectul lui fizic. O să rămână impresionat şi dacă îi pregăteşti o cină romantică numai pentru voi doi.

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Nativul din Vărsător adoră inovaţia, aşa că un gadget nou ar fi alegerea perfectă. Dacă nu ai suficiente economii pentru un astfel de cadou, atunci poţi opta pentru bilete la teatru sau la film, va fi extrem de încântat. Faptul că îi găseşti astfel de preocupări culturale, pe care şi tu le adori, va face ca acest cadou să fie şi mai preţios.

Peşti (19 februarie - 20 martie)

Iubitul tău din această zodie adoră animalele, aşa că dacă ştii că nu are un căţeluş, nu ezita să îl surprinzi cu unul. Dacă îţi displace ideea de a mai avea un membru în familie, poţi opta pentru accesorii bărbăteşti, cum ar o cravată, un fular sau o curea, toate potrivindu-se stilului lui vestimentar.

Berbec (21 martie - 20 aprilie)

Berbecii adoră surprizele, dar sunt şi mai fericiţi atunci când primesc ceva exact pe gustul lor. Sunt firi foarte active şi sunt pasionaţi de sport, aşa că nu ai da greş dacă i-ai lua un tricou cu echipa favorită sau bilete la un meci important pe care să îl vadă cu prietenii. Dacă ştii că vrea să înceapă ceva, un proiect nou, şi îi lipsesc materialele, ajută-l cu o parte dintre ele.

Taur (21 aprilie - 21 mai)

aurii adoră luxul şi confortul, aşa că l-ai suprinde plăcut cu o cină romantică la un restaurant de Sărbători. Îl poţi impresiona şi dacă îi cumperi o piesă vestimentară din ultima colecţie a unui brand pe care îl place. O cămasă sofisticată sau un fular de sezon ar fi cadourile perfecte pentru acest nativ.

CADOURI DE MOS NICOLAE

Sfântul Nicolae, cel mai cunoscut sfânt al Bisericii Ortodoxe, este sărbătorit pe 6 decembrie. În noaptea de 5 spre 6 decembrie, Moş Nicolae, aşa cum mai este cunoscut sfântul în ţara noastră, aduce daruri la copiii care au fost cuminţi şi o nuieluşă pentru cei care au fost neascultători.

Astfel, pentru cei care nu ştiu ce cadouri să facă celor dragi, România TV oferă câteva sugestii:

jucarii din lemn

cărticele

haine

jocuri video

dulciuri si fructe

cutiuţă muzicală

figurină cu Kitty

set de figurine Lego- 60 de piese. Recomandat copiilor intre 5 si 12 ani. Include 4 figurine: politist, fata, baiat livrari si om de afaceri, fiecare cu accesoriile lui: radio, geanta si multe altele



60 de piese. Recomandat copiilor intre 5 si 12 ani. Include 4 figurine: politist, fata, baiat livrari si om de afaceri, fiecare cu accesoriile lui: radio, geanta si multe altele plastilina

puzzle

set de constructii- jucarie la care viseaza toti baieteii mai mari de 2 ani .

jucarie la care viseaza toti baieteii mai mari de 2 ani avion de jucarie , recomandat copiilor cu varsta intre 1.5 si 5 ani

, recomandat copiilor cu varsta intre 1.5 si 5 ani trenuleţ

trotinetă

role

Legenda istoriei lui Moş Nicolae vorbeşte despre un nobil sărac care avea trei fete pe care nu le putea mărita din cauza situaţiei financiare precare. Se spune că Nicolae de Mira, înainte de a deveni Sfânt, a decis să-l ajute pe acest nobil lăsând câte un săculeţ cu aur la uşa casei acestuia de fiecare dată când una dintre cele trei fete a ajuns la vârsta măritişului. Vrând să ştie cine îi face aceste cadouri, nobilul a urmărit la cea de-a treia fată uşa casei. Povestea spune că Nicolae s-a urcat pe acoperiş şi a dat drumul săculeţului prin hornul casei în niste şosete puse la uscat. Astfel s-a născut ideea ciorapilor atârnaţi la gura sobelor şi a semineelor în care se primeau cadourile.

Tradiţia vorbeşte despre obiceiul lui Moş Nicolae de a lăsa copiilor care nu sunt cuminţi, o nuieluşă. În unele locuri, copiii lasă moşului un pic din mâncarea lor preferată ca să-i ierte că nu au fost cuminţi.

Fetele profită de noaptea Sfântului Nicoale pentru a folosi ritualuri prin care să-şi afle viitorul.

De asemenea, există obiceiul să se pună în apă crenguţe de pom fructiferi în casă, lângă icoane care să înflorească de Anul Nou. În funcţie de ce crenguţa a înflorit, se preconizează recoltă de fructe în noul an.



Tradiţiile şi obiceiurile de Sfântul Nicolae în alte ţări

În Olanda, Moşul călătoreşte pe un vapor care soseşte în ziua de 6 decembrie. El are o carte mare care îi spune ce copii au fost cuminţi. Cei cuminţi sunt răsplătiţi cu daruri, iar cei obraznici sunt luaţi de asistentul său, Black Peter. În Danemarca, Moş Nicolae vine adus de reni cu un sac în spinare însoţit de elfi cărora copiii le oferă lapte şi budincă de orez. În Italia, Moş Nicolae apare sub forma unei zâne îmbrăcată în negru care oferă dulciuri şi jucării copiilor însă pe 6 ianuarie.

Tradiţia vorbeşte despre obiceiul lui Moş Nicolae de a lăsa copiilor care nu sunt cuminţi, o nuieluşă. În unele locuri, copiii lasă moşului un pic din mâncarea lor preferată ca să-i ierte că nu au fost cuminţi.

Fetele profită de noaptea Sfântului Nicoale pentru a folosi ritualuri prin care să-şi afle viitorul.

De asemenea, există obiceiul să se pună în apă crenguţe de pom fructiferi în casă, lângă icoane care să înflorească de Anul Nou. În funcţie de ce crenguţa a înflorit, se preconizează recoltă de fructe în noul an.



Tradiţiile şi obiceiurile de Sfântul Nicolae în alte ţări

În Olanda, Moşul călătoreşte pe un vapor care soseşte în ziua de 6 decembrie. El are o carte mare care îi spune ce copii au fost cuminţi. Cei cuminţi sunt răsplătiţi cu daruri, iar cei obraznici sunt luaţi de asistentul său, Black Peter. În Danemarca, Moş Nicolae vine adus de reni cu un sac în spinare însoţit de elfi cărora copiii le oferă lapte şi budincă de orez. În Italia, Moş Nicolae apare sub forma unei zâne îmbrăcată în negru care oferă dulciuri şi jucării copiilor însă pe 6 ianuarie.

Aproape 800.000 de români, majoritatea bărbaţi, îşi sărbătoresc onomastica vineri, cu ocazia Sfântului Ierarh Nicolae, potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne (MAI).