MESAJE NOI de la ARHANGHELI pentru ZODII, săptămâna 13-19 mai 2019. Călăuziri importante şi de folos!

Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste ? Iata care sunt acestia aici!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

SEMNE DIN CER

Arhanghelul Azrael : “Iti trimit reamintiri ale prezentei Cerurilor si a fiintelor ceresti in viata ta in fiecare zi.”

Mesaj suplimentar :

Ingerii si cei dragi din Ceruri iti trimit semne ale prezentei lor alaturi de tine. Ei vor sa stii ca nu mergi pe acest drum singur niciodata si ca in vremuri de mare nevoie si emotii ei sunt langa tine si iti binecuvanteaza inima cu iubire. Ei te incurajeaza sa fii focusat pe semne cum ar fi sa vezi numere repetitive, sa gasesti pene sau sa primesti vizita ingerilor si celor dragi in visele tale. Acestea sunt doar unele din semnele de sustinere divina. Ingerii si cei dragi nu doresc ca tu sa te bazezi pe aceste semne ca dovada ca ei exista alaturi de tine ci sa crezi cu adevarat indiferent de prezenta semnelor sau nu. Asadar, semnele vor veni la tine atunci cand vei crede cu toata puterea si vei sti in inima, sufletul si mintea ta ca cei dragi si ingerii sunt aici. Desigur ca iti vor trimite tot felul de semne pentru a-ti intari credinta, dar nu te baza pe ele ca sa dovedesti nimic. In schimb, interpreteaza-le ca pe reamintiri delicate ca nu esti singur si ca totul merge spre bine si este bine.

Lucrul cu Arhanghelul Azrael :

Numele lui Azrael inseamna “Cel ce il ajuta pe Dumnezeu”. El este ingerul ce ne ghideaza prin orice proces de tranzitie. Cu energia sa ca unei pasari phoenix, ne ajuta sa ne ridicam din propria cenusa a provocarilor noasrte ca sa renastem si sa fim din nou pozitivi. El are legatura apropiata cu oamenii medium si este ingerul ce ne ghideaza cu iubire in taramul celalalt atunci cand este clipa trecerii noastre. Cheama-l sa te ghideze cand esti in schimbari ca sa fie totul iubitor si pasnic.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

ALEGERI SANATOASE

Arhanghelul Rafael : “Te calauzesc sa faci alegeri sanatoase pentru viata ta. Ai nevoie acum de noi alegeri sanatoase.”

Mesaj suplimentar :

Ingerii si arhanghelul Rafale te incurajeaza sa faci alegeri sanatoase pentru corpul tau, pentru minte si suflet totodata. A avea grija de energia sufletului este un pas insa a avea o dieta echilibrata si relatii sanatoase vor contribui la cresterea ta spirituala. Esti o mare putere, asigura-te ca ai grija sa iti cultivi lumina interioara. Ingerii sunt in stare sa iti trimita mesaje mult mai clare atunci cand esti in aliniament cu cele trei parti ale fiintei tale : minte, corp si suflet. A alege sa ai ganduri pozitive, iubitoare si recunoscatoare este primul pas. A avea grija de corpul tau, cu ce il hranesti este pasul doi si a avea grija de sufletul tau mentinand legatura cu Dumnezeu este pasul trei. Acestea sunt alegeri sanatoase care iti vor asigura cresterea.

Lucrul cu Arhanghelul Rafael :

Numele lui inseamna “cel care vindeca cu puterea lui Dumnezeu”, “Vindecatorul lui Dumnezeu” sau “Vindecatorul divin”

Arhangelul Rafael are puterea de a vindeca atat oamenii, cat si animalele. Se crede despre el ca a fost unul dintre cei trei arhangheli care l-au vizitat pe patriarhul Avram. Deoarece l-a insotit pe Tobias in calatoria sa, Rafael este considerat sfantul patron al calatorilor. Cere-i ajutorul daca vrei sa te protejeze pe tine si bagajele tale in timpul calatoriei. Rolul sau principal este, totusi, cel de a vindeca si de a-i sprjini pe vindecatori. Atunci cand este prin preajma vei vedea flash-uri de lumina stralucitoare verde.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

MANIFESTARE DE MIRACOLE

Arhanghelul Orion : “Meriti sa manifesti miracole in lumea ta si eu te ajut oferindu-ti oportunitati si ghidare.”

Mesaj suplimentar :

Esti binecuvantat sa primesti acest mesaj special pentru ca ingerii Arhanghelului Orion sunt foarte aproape de tine sa te ajute sa iti manifesti cele mai salbatice vise in cele mai miraculoase moduri. Miracolele apar natural si cand ele nu apar inseamna ca ceva nu este in regula in energia ta. Dar ingerii te ajuta sa iti aliniezi gandurile si energia pentru ca sa ai parte de binecuvantarile pe care le meriti. Esti un magician si ti s-a dat puterea si energia de a-ti crea viata pe care o doresti. Orice crezi ca este real este creat – credintele se manifesta. Ingerii vor sa stii ca viata pe care o vrei este aici si ca esti in locul si spatiul potrivit sa o creezi. Tu esti plin de energia infinita a cosmosului, deci permite acestei energii sa manifeste binecuvantari in viata ta. Ce vrei sa se intample pasul urmator pentru tine ? Cat timp este vorba de ganduri pline de iubire, spor la creatie !

Lucrul cu Arhanghelul Orion :

Orion este unul din noii arhangheli care isi ofera sprijinul in Ceruri. El ne ajuta sa te conectam cu tot ceea ce este si ne reaminteste ca suntem una cu toti si toate din intregul Univers. Un inger al Cosmosului, energia sa ne reaminteste ca si cum trimitem o dorinta unei stele pe cer, iar el ne ajuta sa cream cele mai grozave evenimente din vietile noastre. Ca sa invoci energia lui Orion, vizualizeaza-te inconjurat de stele si sa stii ca esti conectat si parte din intregul Univers.

