MESAJE NOI de la ARHANGHELI pentru ZODII, săptămâna 14-20 octombrie 2019. Ghidare pentru claritatea ta!

Drumul pe care sunt indicatoare este un drum parcurs mai usor. Mesajele arhanghelilor si ingerilor sunt aceste indicatoare presarate pe calea noastra.

Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste ? Iata care sunt acestia aici!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Citeste aici DESPRE TOTI ARHANGHELII SI CUM SA TE CONECTEZI CU EI.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Mesaj pentru BERBEC

Mesaj de la Arhanghelul Ariel : Este un mesaj norocos pentru tine. Se anunta resurse noi de bani, timp sau sustinere pentru tine. Posibila o schimbare in/la job sau o promovare.

Mesaj detaliat : Te asteapta posibilitatea de bani, timp sau noi resurse benefice care curg spre tine. Afaceri noi, afaceri planificate sau alegeri in cariera vor fi de foarte mare succes si abilitatea ta sa iti manifesti visele este extrem de puternica. Poti intalni curand pe cineva care sa iti deschida usi cu posibilitati. Fa-ti si planuri de termen lung financiare pentru securitatea ta. Sunt posibile achizitii de terenuri sau de case/apartamente acum.

Semnificatii suplimentare : Apare o idee foarte buna si lucrativa pentru tine. O schimbare de conditii de job sau o promovare este in plan. Primesti o mana de ajutor. Sunt perspective luminoase in viitor.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Mesaj de la Arhanghelul Mihail : Apare o idee noua minunata ! Nu permite ca micile denivelari din calea ta sa iti incetineasca progresul. Curata problemele de comunicare cu altii.

Mesaj detaliat : Vei avea prin inspiratie o idee noua minunata. Acum vei putea vedea prin inspiratie o solutie luminoasa la o problema sau situatie. Acum iti este clara calea inainte si te vei si misca cu toate motoarele turate inainte. Exista o oportunitate sa faci lucruri intr-un mod cu totul nou. Da atentie detaliilor in planul tau de actiune dar tine si un ochi pe imaginea mare de ansamblu. Poate fi un start mai anevoios dar nu lasa asta sa te incetineasca din a continua sa mergi inainte. Rezolva orice probleme de comunicare din relatiile tale. Nu permite neintelegerilor sa te debusoleze. Mergi pana in inima si adevarul situatiei.

Semnificatii suplimentare : Fii sincer cu tine. Nu renunta. Stai cu ochii pe linia de sosire a ceea ce iti doresti.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Mesaj de la Arhanghelul Rafael : Da, este in regula sa ai incredere. Ai si abilitatea de a realiza mai multe lucruri in acelasi timp. Urmeaza-ti pasiunile creative.

Mesaj detaliat : Da, este in siguranta sa ai incredere. Tu ai abilitatea sa realizezi lucruri mari la acest moment. Scufunda-te in orice dorinta intensa ai de a crea arta sau muzica. Da o mana de ajutor celor din jur care au nevoie de asistenta. Asteapta-te sa te intalnesti cu cineva in care chiar ai incredere ca este condus de inima sa. Sfaturile intelepte si simtite in inima chiar fac o diferenta.

Semnificatii suplimentare : Esti un aducator de pace in lumea ta. Un tata sau o autoritate masculina au un rol important acum. Exista un interes spre formele de arta care vindeca.

Citeste continuarea pe SFAUTLPARINTILOR. RO