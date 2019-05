MESAJE NOI de la ARHANGHELI pentru ZODII, săptămâna 20-26 mai 2019. Călăuziri importante şi de folos!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim. Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

AUZI CLAR VOCEA DIVINA

Arhanghelul Zadkiel: "Fii foarte atent ca sa observi ghidarea plina de iubire pe care o primesti in interiorul mintii tale sau de la alti oameni".

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Zadkiel:

Tu auzi foarte clar ghidarea divina. Ea vine sub forma mesajelor repetitive, cerandu-ti si mobilizandu-te sa imbunatatesti o situatie pentru tine sau pentru altii. Fii foarte atent la tot ce auzi in mintea ta si prin urechile tale fizice. Directiile divine sunt repetitive, iubitoare si foarte la obiect. Cere-mi ajutor daca ai nevoie de clarificari pentru orice auzi.

Lucrul cu Arhanghelul Zadkiel:

Arhanghelul Zadkiel radiaza bucurie, iertare, iubire, libertate si mila. El este conectat cu a saptea raza sau flacara violet. Are puterea de a ridica vibratiile si il poti chema pentru a te ilumina si a te elibera de vibratiile joase.

Numele lui Zadkiel inseamna "Dreptatea lui Dumnezeu" si el ne ajuta sa ne eliberam neiertarile fata de sine si fata de altii. Roaga-l sa vina in visele tale si sa actioneze ca un aspirator, curatand toate toxinele emotionale din inima ta. El se va asigura ca nevoile tuturor vor fi implinite iar vindecarile emotionale apar in moduri miraculoase.

Aura lui Zadkiel este de culoare albastru indigo profund. Cand porti cristalul numit lapis lazuli poti simti conexiunea cu Zadkiel. Tine aceasta piatra aproape de sprancene ca sa ti se activeze ceakra urechii si sa auzi clar vocea divinitatii.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

CLAR-CUNOASTERE

Arhanghelul Uriel: "Fii atent la gandurile inspirate si ideile bune care iti vin, ele sunt rugaciuni raspuns".

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Uriel:

"Ai rostit rugaciuni prin dorintele tale si ai cerut raspunsuri, iar acestea vin la tine sub forma de ganduri repetitive ce iti spun sa faci pasi concreti si schimbari sanatoase. Nu desconsidera gandurile si nu crede ca sunt doar imaginatie. Gandurile tale sunt acordate la frecventele inalte chiar acum si ele sunt inspiratii de incredere. Toate marile inventii, noile afaceri si intelepciunile predate mai departe au venit din aceeasi sursa universala de intelepciune. Esti conectat si tu chiar acum la aceasta intelepciune divina si este important sa iti observi si notezi gandurile. Apoi actioneaza conform acestor raspunsuri la rugaciunile tale."

Lucrul cu Arhanghelul Uriel:

Numele Uriel inseamna "Lumina lui Dumnezeu". Uriel este cunoscut pentru abilitatea sa de a ilumina mintile cu inspiratie divina. Ori de cate ori ai nevoie de raspunsuri sau de intelegeri profunde, cheama-l pe Uriel. El raspunde oricui il cheama. Vei sti ca Uriel ti-a raspuns atunci cand ai ganduri si idei repetitive pozitive, iubitoare, folositoare. Daca ai nevoie de informatie in graba, Uriel iti va livra ce ai nevoie. Dupa ce ceri ajutorul, raspunsul va tasni in mintea ta. Ai incredere in informatia pe care ti-o livreaza.

Energia lui Uriel este galben pal, precum flacara unei lumanari. Ori de cate ori ai nevoie de idei sau de ghidare intelectuala, contacteaza pe Uriel. Energia sa este aliniata cu cristalul chihlimbar.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

CURATA-TI SPATIUL

Arhanghelul Jofiel: "Scapa de dezordine si de lucruri nefolositoare, curata-ti energia din jurul tau si foloseste feng shui".

Mesaj suplimentar de la Arhanghelul Jofiel:

"Mediul din casa ta si de la locul tau de munca te afecteaza la mai multe niveluri. Dezordinea poate sa iti erodeze energia, creativitatea si prosperitatea. Te voi ajuta sa gasesti timp si motivatie sa cureti interferentele din mediul tau fizic. impreuna ne vom descotorosi de tot ce nu iti mai serveste. Vom dona, vom recicla sau vom arunca lucruri nefolositoare. Vom deschide ferestrele ca sa circule aer proaspat in toate incaperile in fiecare zi. Iar eu voi escorta energiile joase afara din casa si viata ta. Vei observa imbunatatiri mari in toate domeniile vietii ca urmare a acestui efort."

Lucrul cu Arhanghelul Jofiel:

Numele lui inseamna "Frumusetea lui Dumnezeu".

Arhanghelul Jofiel are reprezentare feminina si ajuta la solutionarea situatiilor negative si haotice. Aduce frumusete si ordine in ganduri, case si birouri, inlatura energiile negative. Este considerat si patronul artistilor, intrucat aduce ghidare si iluminare in zona artistica.

Arhanghelul Jofiel ajuta la pastrarea unei energii curate si inalte la locul de munca si la mentinerea unor ganduri pozitive privind cariera. De asemenea, ii poti cere ajutorul daca ai nevoie de ghidare in alegerea drumului spiritual, daca ai nevoie de raspunsuri cu privire la experiente spirituale.

Aura lui Jofiel este un roz trandafiriu ce semnifica natura sa frumoasa si iubitoare. Cristalele roz inchis sunt asociate cu energia lui Jofiel. Oricand te afli in redecorari, reamenajari sau curatenii, cheama pe Jofiel sa te ajute. Este ca si cum ai avea propriul decorator spiritual de interior si consultant feng shui.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.