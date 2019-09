MESAJE NOI de la ARHANGHELI pentru ZODII, săptămâna 23-29 septembrie 2019. Ghidare pentru claritatea ta!

Stiai ca fiecare zodie are un arhanghel ce o indruma si calauzeste? Iata care sunt acestia aici!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata.

Ei sunt foarte reali, puternici si multidimensionali. Ei supervizeaza ingerii pazitori. Gandeste-te la arhangheli ca la managerii ingerilor. Arhanghelii sunt mesageri de la Creator catre creatia sa. Ei ne ajuta in orice domeniu al vietii. Ne protejeaza, ne ghideaza, ne aduc pace. Pentru ca sunt atat de puternici, arhanghelii ne motiveaza sa actionam daca vrem sa traim ceea ce ne dorim.

Ei sunt nelimitati in timp si spatiu; pot fi in acelasi timp alaturi de fiecare om care il cheama! Oricine poate chema un arhanghel.

Prin aceste mesaje saptamanale de la arhangheli, vei ajunge sa ii cunosti mult mai bine, sa stii fiecare ce functie are si vei dezvolta o relatie mai apropiata cu ei pe care o poti extinde ulterior in viata ta de zi de zi.

Mesajele sunt primite la nivel intuitiv prin cardurile oracol si ti se recomanda sa le primesti si interpretezi tot intuitiv. Simte mesajele primite. Chiar daca pe moment nu fac sens clar pentru tine, reciteste-le. Nimic nu e intamplator si niciun mesaj nu ajunge la tine daca nu trebuie sa ajunga.

Mesajele Arhanghelilor pentru BERBEC

Mesaj de la Arhanghelul Mihail : Se anunta un final foarte fericit ! Se inchide un cerc complet. Are loc o crestere spirituala si intelepciune dobandita.

Mesaj detaliat : Felicitari, ai facut o treaba extraordinara ! Un proiect sau o situatie din viata ta ajunge acum la o concluzie fericita si exista o stare de completitudine si de satisfactie. Poate ca este timpul sa mergi mai departe spre ceva nou, dar este in regula sa iei o pauza si sa te bucuri de aceste momente.

Munca ta impreuna cu Arhanghelul Mihail te-a adus la un nou nivel de crestere si evolutie spirituala. Esti intr-un punct in care iluminarea si intelegerea profunda a Universului iti sunt posibile. Tine minte sa rostesti cuvinte de recunostinta prietenilor, familiei si ingerilor, recunoscandu-le tuturor ajutorul si contributia lor in viata ta.

Semnificatii suplimentare : Esti la locul potrivit si la momentul potrivit. Se inchide un cerc. Au loc finaluri fericite. Primesti o recunoastere, un premiu. O calatorie internationala iti este benefica si posibila la orizont.

Arhanghelul Mihail se mai numeste "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". El cunoaste scopul divin al fiecarui suflet pe Pamant. Daca esti nesigur care iti este scopul tau divin, il poti chema pe acest arhanghel mult iubit sa iti dea informatii clare si de inteles pe acest subiect. Cere-i lui Mihail sa ai revelatii care sunt pasii urmatori de parcurs si cum sa fii cu adevarat si complet persoana care ai venit sa fii aici pe Pamant.

Mesajele Arhanghelilor pentru TAUR

Mesaj de la Arhanghelul Gabriel : Fa alegeri curajoase si ambitioase ! Progres mare este acum posibil. Dezvolti relatii importante cu oameni care iti impartasesc viziunea.

Mesaj detaliat : Faci un mare progres. Daca ai experimentat o pauza in actiunile tale, acum este timpul sa te reafirmi si asumi si sa pui din nou lucrurile in miscare. Fii curajos, fii ambitios ! Ai alegeri de facut. Nu lasa indecizia sa te tina din a avansa. Alegerile potrivite nu vin din mintea ta ... deci urmeaza-ti inima ! Relatii importante iti sunt accesibile si posibile acum. Devino partener cu oamenii care impartasesc aceeasi pasiune si viziune cu tine.

Semnificatii suplimentare : Capeti viziune pe termen lung. Parteneriatele de afaceri sunt benefice si prospere. Manifesti un mare curaj. Relatiile si prieteniile te sustin.

Mesajele Arhanghelilor pentru GEMENI

Mesaj de la Arhanghelul Mihail : Tu stii exact ce ai de facut. Ai beneficiul experientei. Este mai mult timp pentru cariera ta decat pentru relatii.

Mesaj detaliat : Tu stii prea bine ce ai de facut. Experientele trecute te-au pregatit perfect pentru orice situatie in care te afli acum. Intelepciunea impletita cu umorul fac ca orice sarcina ai de facut sa o realizezi cu usurinta. Da altora credit de bune intentii in loc de actiuni perfecte. Este o perioada din viata ta buna pentru a avansa in cariera si a face lucruri bune si multe pe acest plan in loc sa iti directionezi energia spre a construi si intari relatii romantice.

Semnificatii suplimentare : Vei fi in compania unui prieten fidel care are o minte brilianta si mult simt al umorului, care are experienta vasta de viata si din care poti beneficia si tu / Ai parte de un consilier calm, adunat. / Foloseste arta feng shui pentru viata ta.

