Articol publicat in: Politica

Mesajul lui Liviu Dragnea din închisoare înaintea moţiunii de cenzură

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Fostul secretar general al PSD, Codrin Ştefănescu, transmite că fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, are un mesaj ferm pentru parlamentarii PSD: susţineţi Guvernul cu toate forţele. "Cred cā mesajul lui Liviu Dragnea adresat parlamentarilor PSD a fost clar si fārā alte interpretāri: sustineti guvernul! Cu toate fortele! Indiferent de nemultumirile personale! Avem aceastā obligatie in fata milioanelor de români care ne-au votat. Si nu putem sā cedem tara unor neaveniti care se pregātesc sā distrugā tot ce am construit bun pentru oameni! Si sper ca toatā lumea sā inteleagā exact asta", a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook. Citeşte şi: Viorica Dăncilă, către parlamentarii PSD, înainte de moţiune: Mizele sunt legate de dosare, de secţia specială, de numirea procurorilor Newsweek.ro a publicat o înregistrare audio în care Viorica Dăncilă le transmite parlamentarilor PSD strategia la votarea moţiunii de cenzură şi le explică adevăratele mize: dosare, Secția specială pentru magistraţi, numirea procurorilor. Preşedintele PSD le-a impus parlamentarilor să nu voteze, pentru a nu exista discuţii legate de eventuale trădări. „Miza nu este neapărat un post de prim-ministru. Mizele sunt mult mai mari. Mizele sunt legate de dosare, de secția specială, de numirea procurorilor. Sper că nu vreți să ne întoarcem… și mulți din această sală știu la ce m-am referit. De fapt, asta este miza. Nu vă imaginați că au ca și miză ocupare unor posturi de miniștri pentru care nu au nici un program. Ce să pună în loc? Ce să facă?”, a spus Viorica Dăncilă, potrivit înregistrării publicate de Newsweek.ro. Citeşte şi: Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, joi la vot în Parlament. Ce presupune schimbarea Executivului Moţiunea de cenzură "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!" a fost citită joia trecută în plenul Parlamentului, iar dezbaterea şi votul vor avea loc în 10 octombrie. Opoziţia mizează atât pe votul celor 237 de parlamentari care au semnat documentul, dar şi pe votul altor parlamentari din rândul social-democraţilor, neafiliaţilor sau de la minorităţi. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay