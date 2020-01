MESAJUL SAPTAMANAL de la INGERII PAZITORI ZODII 21-26 IANUARIE 2020

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata!

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

ISAIA

TIMPUL PENTRU UN NOU INCEPUT

"Este timpul potrivit sa dai nastere unor idei si situatii noi in viata ta. Noi te veghem, te calauzim si te protejam pe parcursul acestor schimbari."

Te asteapta noi posibilitati si simti ca trebuie sa patrunzi degraba intr-un nou teritoriu al calatoriei vietii tale. Noile schimbari palpitante sunt inevitabile in viata. Nu exista cale de intoarcere. Sufletul tau a ales sa mearga inainte in loc sa bata pasul pe loc. Iata de ce iti suntem alaturi, dandu-ti mult curaj si sprijin atunci cand ai nevoie. Cu toate acestea, nu trebuie sa te grabesti. Exista un timp de incubatie in care natura poate permite sa se dezvolte in ritmul propriu. Asigura-te ca schimbarea in viata va aparea la momentul potrivit. Intre timp, sa stii ca Dumnezeu si ingerii vegheaza asupra ta. Esti in siguranta si foarte iubit. Felicitari pentru intrarea in aceasta noua perioada de viata!

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

LEILA

AI NEVOIE DE LINISTE

"Petrece mai mult timp singur(a) in natura, meditand asupra dorintelor si intentiilor tale. Roaga-i pe ingeri sa te ajute sa dobandesti o perspectiva pozitiva."

Ai avut parte de mult zgomot in ultima vreme si trebuie sa evadezi intr-un loc linistit din natura. E timpul sa stai singur in natura, chiar daca este vorba doar de putin timp. Planifica-ti o iesire si apoi urmeaza-ti planurile. Nu trebuie sa iti dea nimeni voie sa iti ingrijesti propriul suflet in acest fel.

O data ajuns in natura, lasa-ti mintea sa rataceasca pe unde vrea. Observa-ti gandurile si sentimentele si poti chiar sa le notezi. Dupa o vreme, vorbeste cu voce tare sau in gand ingerilor naturii care te inconjoara. Cere-le sa iti curete trupul si aura de orice tensiuni pe care le-ai absorbit. Apoi mediteaza si roaga-te pentru implinirea dorintelor si intentiilor. Rugaciunile sunt amplificate prin puterea naturii si te vei simti improspatat cand vei reveni inapoi la ritmul tau cotidian.

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

MAYA

"Mersul la scoala, studiul si educatia de orice fel te ajuta sa iti indeplinesti misiunea si dezvoltarea personala. Ingerii te vor calauzi si te vor ajuta in acest sens."

Iti recomandam cu tarie sa iti continui educatia pentru ca informatiile si experienta acumulata vor grabi indeplinirea misiunii personale. S-ar putea sa iti faci griji in privinta mijloacelor necesare pentru continuarea studiilor dar noi te asiguram ca toate vor veni la vremea lor.

Acest proces educational iti va aduce mari satisfacii si rasplata. Iti imbogateste intelegerea propriei puteri spirituale, iti accelereaza memoria si motivatia in indeplinirea misiunii personale. Te vor calauzi catre profesorii, scolile, cartile, fondurile, programele si toate resursele care acum iti sunt disponibile din belsug."

