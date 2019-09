MESAJUL SĂPTĂMÂNAL de la ÎNGERII PĂZITORI ZODII, 24-29 septembrie 2019. Mesaj pentru bogăţia ta!

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

FA CERCETARI AMANUNTITE

"Ai nevoie de mai multe informatii in legatura cu o situatie. Priveste mai indeaproape inainte de a merge mai departe"

Acest mesaj iti indica faptul ca incerci sa iei o decizie fara sa ai deplina intelegere a situatiei. Petrece timp facand noi cercetari, inclusiv sa intrebi Universul si alti oameni despre noi informatii ajutatoare. Urmeaza orice indicatii, inclusiv sentimente intuitive, semne sau o vorba a cuiva care rezoneaza cumva in tine ca fiind adevar, astfel vei primi datele de care ai nevoie. Cand primesti aceste noi informatii, vei vedea ca iti vei modifica planul initial. Nu te ingrijora, este o schimbare pozitiva care iti va aduce mai multe binecuvantari pe termen lung.

Alte interpretari : citeste, studiaza, mergi la un curs / ai incredere in sincronicitatile care apar / discuta cu un expert / cere ajutorul unui mentor in meseria ta / daca instinctul iti spune nu, e nu.

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

AVENTURI DE AFACERI

"Ai incredere si mergi mai departe cu o idee de afacere sau cu o oportunitate in cariera."

Ai cautat si cerut in Univers o schimbare in cariera, o revigorare sau sa ai propria ta afacere. Acest mesaj iti transmite ca ideile tale recente sunt valide si ca poti avea incredere in intuitia ta in legatura cu cariera ta. Vei primi o propunere pentru o promovare sau un nou job ori un nou proiect sau orice alta forma de oportunitate profesionala. Ia-ti timp sa meditezi despre dorintele tale adevarate profesionale pentru ca se pregatesc mai multe optiuni pentru tine.

Alte interpretari : noua ta idee de afaceri va avea succes / actioneaza concret spre cariera pe care o visezi / scrie-ti un plan si actioneaza conform lui / ai incredere in instinctul tau despre orice aspect profesional / o schimbare pozitiva de cariera este in lucru pentru tine / afacerea ta curenta va avea parte de o tranzitie sanatoasa spre o alta etapa de dezvoltare

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

O ANIVERSARE

"O aniversare semnificativa detine un raspuns la o intrebare a ta."

Ai primit acest mesaj pentru ca aniversarea ta sau ziua de nastere a unei alte persoane din viata este un moment de pivot pentru a primi raspunsuri pe care le astepti. Poate ca vei intalni pe cineva special la o asemenea aniversare ce va juca un rol important in viata ta sau o persoana draga ce a murit sarbatoreste o aniversare in felul sau si iti trimite cu aceasta ocazie un cadou ce se manifesta aici pe planul terestru in beneficiul tau. Acest mesaj iti mai poate transmite si ca o dorinta pe care o vrei implinita va aparea la urmatoarea ta aniversare. Ai incredere in primul tau gand sau sentiment cu privire la semnificatia specifica tie a acestui mesaj pentru ca este un mesaj puternic.

Alte interpretari : vin vesti despre o graviditate / divinitatea ajuta pe cineva care a avut recent o aniversare sau a carui aniversare urmeaza sa vina in curand / vei primi un cadou special curand / da-ti cadoul pe care ti-l doresti / vei primi un semn pozitiv / asteapta-te la nasterea unei noi afaceri sau proiect de succes

