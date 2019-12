MESAJUL SĂPTĂMÂNAL de la ÎNGERII PĂZITORI ZODII 9-15 decembrie 2019

Daca vrei ajutorul ingerilor zodiei tale, cere-le asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri ! Este foarte sanatos sa traiesti cu credinta ca esti sustinut de o putere mai mare decat tine, ca esti indrumat pentru ca orice faci si oriunde mergi sa ti se intample ce e mai bine pentru tine. Insa pentru a beneficia de acest suport, e nevoie sa le permiti, sa te deschizi, sa crezi, sa primesti.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata !

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor prin Legea atractiei divine.

Mesaj pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

OBSTACOLELE SI BLOCAJELE SUNT RIDICATE

Toata munca ta buna si energia ta pozitiva au depasit obstacole vechi iar blocajele iti sunt acum ridicate. Vei experimenta progresul si miscari spre inainte in proiectele tale. Ramai centrat in recunostinta ca sa te asiguri ca fluxul abundentei continua.

Felicitari! Toata munca pe care ai facut-o asupra ta ca sa evoluezi personal si spiritual te-a dezlegat de blocaje vechi bazate pe frica. Toate sistemele iti sunt functionale si esti cu motoarele turate.

Cheia este acum sa ramai centrat pe energie pozitiva. Orice indoiala sau ingrijorare cu care te confrunti trebuie sa o incredintezi lui Dumnezeu si sa nu ramai in energia sa. Nu permite mintii sa stea in scenariile cele mai pesimiste ca sa nu manifesti acele frici in realitate. Tine minte ca Dumnezeu ti-a dat putere spirituala de creatie, deci foloseste-o cu indemanare ca sa iti creezi opera de arta a vietii tale si sa lasi si o mosternire folositoare si inspirationala.

Mesaj pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

VIZUALIZEAZA ABUNDENTA IN TOATE FORMELE

Dumnezeu ti-a dat o asemenea putere spirituala incat tot ce vizualizezi eventual devine realitate. Mentine o viziune constanta care este frumoasa, sanatoasa, pozitiva si plina cu binecuvantari si asta vei experimenta.

Acest mesaj iti reaminteste ca orice iti imaginezi este ceea ce vei experimenta. Ingerii te ghideaza sa iti vizualizezi dorintele in loc de fricile tale. Ai primit acest mesaj ca sa fii ajutat sa iti ajustezi viziunile. Ai imaginat de curand cele mai grozanice scenarii ? Egoul foloseste aceasta tehnica ca un mod de a incerca sa controleze viitorul si sa te tina departe de asa-zise pericole. Totusi, atunci cand vizualizam ce e mai rau, noi chemam aceste experiente in realitatea noastra.

Tot ceea ce ai vizualizat este o forma gand de energie ce se afla in preajma ta. Ingerii, clarvazatorii si oameni sensibili energetic pot discerne aceste forme gand, pentru ca ele iau forma a ceea ce ai vizualizat. Daca de exemplu vizualizezi o noua casa, energia forma gand va fi ca o casa masiva ce pluteste in apropierea capului si umerilor tai. Asa isi dau seama oamenii clarvazatori cand spun "vei manifesta o noua casa simtind aceste forme gand.

La un moment dat, toate formele gand hranite constant cu gandurile noastre se cristalizeaza in materie. Vestea buna este ca poti recristaliza orice in viata ta care nu functioneaza, retragand energia pusa de tine in acea directie.

Creaza-ti viziuni noi care sa aiba imagine fizica concreta, un desen, o poza si expune-le la indemana. Vizualizand si simtind bucuria implinirii lor creezi forme gand care vor deveni realitate.

Mesaj pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

FA O SCHIMBARE GHIDATA DIVIN

Toate schimbarile pozitive si actiunile de succes implica un grad de risc si tu esti pregatit sa urmezi ghidarea divina spre noi teritorii. Pe masura ce lasi in spate ceea ce este confortabil si familiar dar care nu mai este potrivit acum pentru tine, tu faci loc pentru nou si pentru oportunitati mult mai pline de sens.

Acest mesaj te incurajeaza sa mergi mai departe in baza ghidarii divine din tine, chiar daca in prezent nu poti intrevedea cum va evolua. Cand faci un pas in necunoscut in baza ghidarii primite, actiunile tale transmit ca ai incredere in Dumnezeu si in ingeri.

Are mare sens sa ne punem actiunile in bratele increderii divine pentru ca divinitatea are perspectiva de 360 grade pe care noi nu o avem. Dumnezeu si ingerii pot vedea repercursiunile actiunilor noastre cum reverbereaza in infinitate in timp ce noi putem maxim sa anticipam efectele actiunilor noastre doar pentru zilele urmatoare cu certitudine.

Multe lucruri monumentale au fosrt realizate de oameni care si-au asumat riscuri mari. Ingerii sunt cu tine la fiecare pas, asigurandu-te ca vei primi doar ceea ce este pentru binele tau inalt.

Ingerii nu te incurajeaza sa iti asumi riscuri inutile sau sa te comporti nesabuit. Asigura-te ca urmezi calauzire divina si nu dorinte izvorate din ego. Lacomia, furia, nerabdarea, invidia nu te vor ghida niciodata spre divin. In schimb, iubirea, bucuria, inspiratia sunt emotiile calauzitoare. Daca nu iti dai seama in care caz esti, cere indrumare suplimentara divinitatii si vei primi vorbe, fapte, intamplari care te vor lamuri.

