MESAJUL SĂPTĂMÂNAL de la ÎNGERII PĂZITORI ZODII pentru 28 ianuarie-3 februarie 2019

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

VESTE BUNA PENTRU FAMILIE

"Sunt ingerul familiilor. In familia ta va avea loc o schimbare fericita sau familia se va mari."

Rugaciunile privind familia ta au fost ascultate si am fost trimis sa veghez asupra ta si sa raspund acestor rugaciuni. Sunt aici ca sa iti spun despre o schimbare frumoasa pe care o vei avea in familie. Treci acum printr-o perioada de adaptari care te pregatesc pentru aceasta schimbare. S-ar putea sa simti ca lucrurile sunt haotice sau dezorganizate, dar fii sigur ca este doar o parte din procesul de asezare.

Te vom calauzi in aceasta perioada si te vom ajuta in orice necazuri care ar putea sa apara. Orice provocare va stimula discutii deschise, sincere, iar acest adevar va lamuri lucrurile. Te ajuta sa iti cunosti sentimentele si prioritatile la un nivel mult mai profund si iti permite sa le impartasesti cu altii mult mai deschis. Aceasta schimbare fericita sau aceasta marire a familiei este din porunca divina. Lasa orice grija in seama lui Dumnezeu si permite cerurilor sa te slujeasca in calitate de familie spirituala care vegheaza asupra ta. Esti foarte iubit !

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

MESAJ PENTRU PROSPERITATEA TA

"Lasandu-te calauzit cu cinste de glasul inimii, prosperitatea va veni spre tine."

Cerurile te sprijina pe deplin iar noi ti-am auzit rugaciunile pentru sprijin financiar, fie ca le-ai rostit constient fie ca doar sub forma de dorinta puternica. Fii sigur ca noi consideram banii drept un simbol al belsugului pe care Dumnezeu il daruieste tuturor copiilor sai. Negativitatea pamanteasca din jurul banilor provine doar din mintea oamenilor. In ceruri, noi vedem banii ca fiind energia schimbarii. Stim ca ai nevoie de bunuri materiale esentiale. Ca orice parinte iubitor, Dumnezeu vrea ca toti copiii Lui sa se simta bine, in siguranta si sa fie fericiti. Este unul din motivele pentru care El iti trimite ingeri pazitori.

Ti-ai blocat singur finantele abundente in trecut datorita sentimentului tau de vinovatie si datorita altor conceptii si emotii negative. Te ajutam sa te vindeci si sa elimini o mare parte din asocierile negative legate de bani. Suntem aici sa te ajutam pentru ca la randul tau si tu sa ajuti pe altii. Cu cat ne permiti sa iti daruim mai mult, cu atat vei fi mai capabil sa daruiesti altora. In viitorul apropiat, vei putea sa iti satisfaci toate nevoile. Dar intre timp, da-ne voie sa te ajutam prin contributiile noastre ceresti.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

AJUTOR FINANCIAR SPRE TINE

"Suntem ingerii belsugului. Vei primi banii de care ai nevoie pentru ca Dumnezeu va gasi calea de recompensare a muncii tale. Fii increzator."

Dumnezeu este izvorul tuturor bunurilor pe care le ai. Lasa toate grijile si preocuparile in seama noastra si le vom duce direct la Dumnezeu. Cu cat lasi mai mult aceasta situatie in seama cerurilor, cu atat devii mai deschis. Deschiderea, asemenea bratelor intinse, ureaza bun sosit darurilor pe care vi le aducem. Totusi, atunci cand te ingrijorezi, miscorezi aceasta deschidere si e mai greu pentru noi sa iti aducem daruri. Nu observi ce daruri ai sau le dai deoparte.

Creativitatea infinita a lui Dumnezeu inseamna ca sprijinul financiar va veni pe cai neasteptate. Unul din motivele pentru care iti faci griji este ca nu stii ca vei primi bani. Poti scapa de aceste griji, bazandu-te pe intelepciunea si pe purtarea de grija a lui Dumnezeu. Observa gandurile, sentimentele si ideile repetate. Ele sunt calea prin care noi va comunicam calauzirea divina. Pe masura ce urmezi aceste indrumari divine, ceea ce ai nevoie va ajunge la tine pe aripile ingerilor, fara amanare si fara rezervare. Cu cat te vei relaxa mai mult si vei avea mai multa incredere, cu atat vom aduce mai repede aceste daruri pe calea ta.

