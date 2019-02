MESAJUL SĂPTĂMÂNAL de la ÎNGERII PĂZITORI ZODII pentru 4-10 februarie 2019

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

AI NEVOIE DE LINISTE

“Petrece mai mult timp singur(a) in natura, meditand asupra dorintelor si intentiilor tale. Roaga-i pe ingeri sa te ajute sa dobandesti o perspectiva pozitiva.”

Ai avut parte de mult zgomot in ultima vreme si trebuie sa evadezi intr-un loc linistit din natura. E timpul sa stai singur in natura, chiar daca este vorba doar de putin timp. Planifica-ti o iesire si apoi urmeaza-ti planurile. Nu trebuie sa iti dea nimeni voie sa iti ingrijesti propriul suflet in acest fel.

O data ajuns in natura, lasa-ti mintea sa rataceasca pe unde vrea. Observa-ti gandurile si sentimentele si poti chiar sa le notezi. Dupa o vreme, vorbeste cu voce tare sau in gand ingerilor naturii care te inconjoara. Cere-le sa iti curete trupul si aura de orice tensiuni pe care le-ai absorbit. Apoi mediteaza si roaga-te pentru implinirea dorintelor si intentiilor. Rugaciunile sunt amplificate prin puterea naturii si te vei simti improspatat cand vei reveni inapoi la ritmul tau cotidian.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

AJUTOR FINANCIAR SPRE TINE

“Suntem ingerii belsugului. Vei primi banii de care ai nevoie pentru ca Dumnezeu va gasi calea de recompensare a muncii tale. Fii increzator.”

Dumnezeu este izvorul tuturor bunurilor pe care le ai. Lasa toate grijile si preocuparile in seama noastra si le vom duce direct la Dumnezeu. Cu cat lasi mai mult aceasta situatie in seama cerurilor, cu atat devii mai deschis. Deschiderea, asemenea bratelor intinse, ureaza bun sosit darurilor pe care ri lwe aducem. Totusi, atunci cand te ingrijorezi, miscorezi aceasta deschidere si e mai greu pentru noi sa iti aducem daruri. Nu observi ce daruri ai sau le dai deoparte.

Creativitatea infinita a lui Dumnezeu inseamna ca sprijinul financiar va veni pe cai neasteptate. Unul din motivele pentru care iti faci griji este ca nu stii ca vei primi bani. Poti scapa de aceste griji, bazandu-te pe intelepciunea si pe purtarea de grija a lui Dumnezeu. Observa gandurile, sentimentele si ideile repetate. Ele sunt calea prin care noi va comunicam calauzirea divina. Pe masura ce urmezi aceste indrumari divine, ceea ce ai nevoie va ajunge la tine pe aripile ingerilor, fara amanare si fara rezervare. Cu cat te vei relaxa mai mult si vei avea mai multa incredere, cu atat vom aduce mai repede aceste daruri pe calea ta.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

CURATARE DE TOXINE EMOTIONALE

“Emotiile ti se vindeca, permitandu-ti sa te deschizi catre o iubire mai inalta. Te voi ajuta sa inlaturi furia si neiertarea din inima si din mintea ta.”

Suntem ingeri psihologici pentru ca ajutam la inlaturarea toxinelor din gandurile si emotiile oamenilor. Suntem deosebit de capabili sa inlaturam mania si neiertarea indarjita. Suntem alaturi de tine chiar acum pentru a inlatura astfel de toxine. Deasemenea, ne-ar placea sa lucram cu tine pentru a-i ajuta si pe altii sa isi elimine blocajele emotionale si psihologice.

Munca noastra vindecatoare este subtila. Noi nu obligam niciodata pe nimeni. Ca si tine, credem ca este cel mai bine sa asteptam pana cand cineva ne abordeaza si ne cere direct calauzire sau asistenta. Atunci noi raspundem oamenilor simplu si plini de iubire, facandu-i sa doreasca ei eliminarea toxinelor din mintea si inima lor. Daca doresc acest lucru, atunci eliminarea va avea loc. Astfel, persoana isi pastreaza demnitatea si stapanirea de sine in timp ce alege sa scape de energiile joase.

