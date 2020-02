Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina îngerilor, DUMINICĂ 16 FEBRUARIE 2020

Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

OCUPA-TE DE LUCRURILE MARUNTE

Poti invata multe lectii din gradinarit, din ingrijirea unei plante sau unor flori. Atunci cand ingrijesti cu atentie o planta ce este la inceput doar un sambure sau seminte, ai credinta si speranta ca intr-o zi va creste, va fi mare, va fi un copac sau va inflori. Inveti sa iei fiecare moment asa cum vine si sa fii total prezent in clipa de fata. Te focusezi pe lucrurile mici si astfel lasi lucrurile mari sa aiba grija singure de ele insele ! Cand ai credinta in Dumnezeu, ai incredere totala ca totul se va coace la momentul divin potrivit. Florile vor inflori, semintele vor incolti sub lumina soarelui iar natura va continua sa se dezvolte. Tot la fel, si tu ai crescut din copil in adult sub ghidarea perfecta divina. Tot ce ai experimentat face parte din laboratorul lectiilor tale de viata, in special daca ai practicat iertarea fata de tine si fata de altii pe acest drum. Uneori oamenii pot cadea in iluzia ca ei detin controlul total cand de fapt planul divin al lui Dumnezeu se deruleaza perfect zi de zi. Tot ce ai de facut este sa te focusezi pe lucrurile mici ce necesita atentia ta imediata si sa lasi pe Dumnezeu sa faca restul !

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

ONOREAZA CA ESTI UNIC

In intelepciunea divina, Dumnezeu a creat o multitudine de fiinte – plante, copaci, animale si oameni. Toti sunt diferiti, toti sunt frumosi. Este nevoie de multe flori pentru ca sa existe o gradina. Fiecare floare e diferita si fiecare e frumoasa in felul sau. Toate culorile curcubeului sunt frumoase si egale ca valoare. Tot la fel, Dumnezeu ne-a creat si pe noi oamenii unici si minunati. Te-ai simtit diferit cand erai copil ? Te-ai izolat, te-ai simtit singur pentru ca nu puteai sa relationezi cu alti copii sau adulti cum o faceau ei cu tine ? Onoreaza-ti calitatile individuale ca sa iti vindeci trecutul si prezentul si sa stii ca Dumnezeu te-a creat fix asa cum esti cu un scop anume. Nu te compara cu nimeni. Roaga-te pentru acceptare de sine pentru ca Dumnezeu te iubesti exact asa cum esti.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

FII PREZENTA PUTERNICA A PACII

Cand erai copil, nu aveai prea multe motive de ingrijorare. Mintea iti era focusata pe distractie sau pe a invata mai multe despre lucrurile care iti trezeau curiozitatea. Ca adult, poti oricand sa reexperimentezi pacea copilariei, sprijinindu-te pe parintele tau spiritual : Dumnezeu. Dumnezeu este pacea si doreste ca si tu, creatia Lui, sa fii in pace. Ai fost facut dupa chipul si asemanarea Sa deci esti plin de iubire si de lumina. Cand nu esti la pace, nu esti tu insuti. Atunci cand ai multa munca de facut, o minte calma este esentiala ca sa iti faci treaba cat de eficient poti. Cand esti in prezenta unei persoane pline de pace, poti simti cum serenitatea sa te inconjoara. Roaga-te pentru pace, este un gest pozitiv si proactiv. Roaga-te pentru tine, pentru altii si pentru lume iar rugaciunile tale te vor binecuvanta cu o stare de calm si echilibru. Mediteaza cu gandul la pacea lui Dumnezeu si va avea un efect profund si inaltator asupra ta.

