Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina îngerilor, LUNI 16 DECEMBRIE 2019

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea: "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine".

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

SENSIBILITATE

"Sunt atat bland cat si puternic."

Acest mesaj te sustine sa abordezi cu blandee o situatie curenta cu care te confrunti. Ti se recunoaste si onoreaza sensibilitatea profunda si ti se cere sa continui sa fii asa. Daca cineva sau ceva se simte prea aspru, ai incredere ca asa este si pentru tine. Sensibilitatea ta este un cadou spiritual care iti permite sa simti prezenta Fecioarei Maria si a ingerilor. Ai incredere in sentimentele tale ca fiind mesageri de baza care te ghideaza spre directii sanatoase. Ai primit acest mesaj pentru ca o situatie curenta are nevoie de la tine sa iti onorezi sensibilitatea in timp ce iti mentii granitele. Este timpul pentru tine sa fii si dragut dar si asumat. Vorbeste-ti adevarul cu blandete, deschidere si iubire altora. Fecioara Maria te ghideaza sa iti dezvolti puterea fizica prin exercitii si sa ai grija cu delicatete de corpul tau.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

INCREDERE

"Eu stiu ca Dumnezeu, in intelepciunea Sa si iubirea Sa infinita, imi raspunde la rugaciuni acum."

Ai primit acest mesaj pentru ca ai nevoie de reasigurari ca totul este in regula. Mesajul iti cere sa crezi ca asa va fi cu adevarat. Relaxandu-te cu credinta si avand incredere in inteligenta infinita a lui Dumnezeu, tu deschizi poarta raspunsurilor pentru rugaciunile tale. In acest fel, esti mai receptiv ca sa auzi ghidaream divina care iti da instrumente intuitive cu privire la pasii viitori care sut benefici de urmat. Pe masura ce faci acest lucru, aduci in calea ta rezultate divine.

Acest mesaj iti promite o rezolutie favorabila la situatia ta curenta chiar daca este diferita de asteptarile tale. Fecioara Maria te roaga cu iubire sa te dai la o parte din cale pentru ca lucrarea lui Dumnezeu sa se manifeste. Cedeaza orice frici, ingrijorari sau dorinte de a controla rezultatul final. Ai incredere in intelepciunea si in iubirea lui Dumnezeu pentru tine.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

DEVOTAMENT

"Pe masura ce ma comit total valorilor mele, relatiilor si lui Dumnezeu, am claritate cu privire la ce am de facut in continuare."

Acest mesaj iti reaminteste sa tii de ceea ce crezi tu si sa nu te indepartezi de la valorile tale. Daca cineva sau ceva te tenteaza sa te abati de la valorile tale de baza, indiferent cine ar fi sau cat iti este de draga persoana, roaga-te sa ai puterea de a spune nu. Nu te duce sa alergi dupa iluzia mai multor bani sau iubire cand tot ce ai nevoie si iti doresti ai deja daca doar te recomiti pentru ce e corect pentru tine. Ce este important pentru tine? Acesta este raspunsul pe care il cauti. Petrece timp in comuniune de rugaciune cu Dumnezeu si da-i Lui orice frica, indoiala sau sentimente negative. Dumnezeu si Fecioara Maria te iubesc neconditionat si sunt aici acum pentru tine. Roaga-te pentru claritate despre care iti sunt adevaratele tale prioritati, valori si credinte si apoi bazeaza-ti deciziile pe aceasta fundatie solida. Comite-te pentru credintele tale si dedica-te lui Dumnezeu si tot restul se va aseza bine de la sine.

