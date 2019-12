Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, marti 3 DECEMBRIE 2019

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

AVEM GRIJA DE TINE

"Imi permit sa ma simt in siguranta si sa ma bucur de viata mea, stiind ca divinitatea are grija de mine si de cei dragi mie"

Acest mesaj aduce o reasigurare pentru siguranta ta si iti cere sa renunti la orice mecanisme de aparare care te impiedica sa te bucuri de viata ta. Relaxandu-te in bratele protectoare ale lui Dumnezeu, iti reduci stresul in moduri benefice. Dumnezeu, Iisus, Fecioara Maria si ingerii ti-au auzit rugaciunile si iti trimit raspuns de protectie. Primesti raspunsurile lor prin sentimente si ganduri repetitive care te ghideaza in continuare pe drumul sigurantei. Mentine-ti mintea clara si deschisa pentru a culege usor mesajele divinitatii si fii sigur ca urmezi actiuni acolo unde esti directionat.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

RECUNOSTINTA

"Pe masura ce imi notez si apreciez binecuvantarile, imi deschid usa spre noi cadouri de la Dumnezeu."

Dumnezeu este generos si iubitor si iti doreste tot ce este mai bun. Daca te-ai simtit uitat, acest mesaj iti reaminteste de puterea uluitoare a recunostinei. Indiferent care este situatia ta curenta, intotdeauna ai ceva pentru care sa simti recunostinta. Ia-ti o clipa sa simti binecuvantarile, inclusiv cea de a fi in viata, de a vedea rasaritul si apusul, pasarile cantand si tot asa. Pe masura ce inima ti se inmoaie cu recunostinta pentru tot ce ai acum, tu te deschizi spre mai mult. Astazi, practica spunand multumesc tare si in tacwre. Aceste cuvinte sunt cheile care deschid usa spre fericire, sanatate, implinire.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

TATA

"Tatal meu adevarat este Dumnezeu din ceruri care straluceste lumina vindecatoare asupra mea, asupra tatalui meu biologic si relatiei noastre."

Acest mesaj vine spre tine pentru ca ai in suflet o intrebare sau preocupare ce are legatura cu relatia dintre tine si tatal tau. Desi aceasta legatura poate ca nu este facuta si inteleasa imediat, acest mesaj recunoaste legatura. Cel mai probabil, emotii vechi ce au legatura cu tatal tau iti afecteaza prezenta situatie. Daca iti apare o amintire pe masura ce citesti acest mesa, ai incredere ca drumul te va duce spre vindecarea ei. Reamintirea unei amintiri dureroase nu este placuta dar este un pas important spre vindecarea tiparelor negative. Daca ai o inima grea in legatura cu tatal tau, ia-ti o clipa si spune : "Dumnezeu si Fecioara Maria, va multumesc pentru ca ma ajutati sa vindec si sa eliberez emotia (numeste emotia) pe care o simt pentru ca el si eu sa fim liberi."

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.