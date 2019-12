Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, MIERCURI 18 DECEMBRIE 2019

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

FII PUTERNIC

"Ma ridic si fac ceea ce trebuie facut."

Acest mesaj te consiliaza sa iei decizia sa actionezi ferm spre a-ti rezolva o situatie prezenta. Fecioara Maria iti spune ca esti mai puternic decat crezi tu ca esti. Poti chema si fantana puterii lui Dumnezeu ca sa te ridice si sustina. Nu te lasa scufundat in sentimente de victimizare sau pasivitate. Foloseste-ti puterea data de Dumnezeu chiar acum.

Totodata, acest mesaj este si ca un indemn sa te implici intr-o activitate fizica spre a-ti dezvolta un corp puternic si sanatos. Daca te-ai gandit sa lucrezi cu greutati, acest mesaj e o validare in plus ca este timpul sa exersezi corpul fizic mai mult.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

COPILUL TAU INTERIOR

"Am grija de copilul din mine prin spirit jucaus si ingrijire de sine."

Fecioara Maria vegheaza toti copiii, inclusiv copilul care se afla in interiorul fiecarui adult. Acest mesaj vine la tine ca o reamintire sa ai grija si tu mai mare de copilul tau interior care plange dupa atentie si iubire. Daca doar muncesti si nu te relaxezi sau distrezi, aceasta parte din tine incepe sa se simta neglijata si trista. Acesta este un mesaj sa iti faci timp pentru joaca si amuzament, oricum ti-ar arata viata acum. Copilul tau interior tanjeste si dupa atentie. Daca ai fost prea critic cu tine in ultimul timp, el sau ea pot simti rusine sau depresie. Iarta-ta asa cum Fecioara Maria te iarta pentru orice crezi ca ai facut sau nu ai facut. Invata din orice greseli in loc sa tii de o vinovatie autodistructiva. Chiar in acest moment, esti rugat sa iti reasiguri copilul interior ca il/o iubesti foarte mult.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

DESCHIDE-TI INIMA

"Imi permit sa simt toata paleta de emotii, in special toate formele de iubire."

Acesta este un mesaj foarte important pentru oricine il primeste : petrece mai putin timp gandind si analizand si mai mult timp simtind si experimentand. Fecioara Maria iti cere sa iti deschizi mai mult inima. Ea realizeaza ca poti avea unele frici sa nu fii ranit emotional si iti ofera sustinere si confort, suport si ghidare. Din toate componentele caii tale spirituale, a te deschide mai mult pentru a experimenta iubirea este cea mai esentiala. Fa o alegere constienta sa risti sa fii ranit si da drumul zidurilor de aparare emotionala pe care ti le-ai facut. Fii vulnerabil si real si permite altora sa te cunoasca pe tine in varianta ta autentica. Fecioara Maria si Arhanghelul Mihail actioneaza ca un scut protector ca sa fii si deschis dar si protejat in acelasi timp.

