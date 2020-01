Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina îngerilor, MIERCURI 8 IANUARIE 2020

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

FII BLAND

Blandetea si intelepciunea sunt atributele lui Dumnezeu si ale tuturor creatiilor divine...inclusiv ale tale. Ca bebelus, erai plin de blandete si erai foarte dulce. Ai in continuare nevoie sa fii asa, chiar daca acum esti adult. Exista multa putere in a fi bland si linistit. De exemplu, tragand de tulpina unei plante in crestere nu o va face sa creasca mai rapid. Daca tragi de petalele unui boboc de trandafir, nu il va face sa se deschida si sa infloreasca mai repede. In schimb, iubirea si blandetea au de departe beneficii mult mai mari.

Exista o situatie de viata in care consideri ca este bine sa aplici blandetea ? Poate este nevoie sa renunti sa incerci sa controlezi un rezultat dorit si sa il abandonezi spre divinitate si timpul perfect ?

Daca spui rugaciuni ca sa ai pace in suflet sau daca meditezi pentru o solutie pasnica la o disputa poate face minuni. Folosirea fortei este rareori o solutie eficienta, deci apeleaza la marea intelepciune de a cere lui Dumnezeu sa iti acorde zi si noapte protectie si solutiile si oamenii perfecti care sa iti aduca numai binecuvantari in viata ta.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

BINECUVANTARILE TALE

In vietile pamantesti, lucrurile nu merg mereu asa cum ai dori. Probleme mai apar dar felul in care stii sa le gestionezi este ceea ce conteaza. Te poti plange si poti avea obsesie asupra problemelor sau te poti ruga pentru solutii si actiona asa cum te ghideaza Dumnezeu.

Tine un jurnal cu felurile in care Dumnezeu deja te-a binecuvantat si ti-a raspuns la rugaciuni. Citeste acestea in clipele de provocare, ca sa te ajuti sa iti cresti credinta ca El continua sa te ghideze.

Focusarea pe binecuvantari iti mentine inima deschisa cu bucurie spre frumosul vietii. Ti se reaminteste cat de multe motive de recunostinta ai iar aceasta stare iti da optimism care iti deschide usi noi si iti aduce noi oportunitati.

Nu suntem niciodata singuri, desi asa poate parea uneori. Dumnezeu este mereu alaturi de noi. Rugaciunea este linia verde permanent deschisa spre divinitate ! Toate nevoile tale (deci nu neaparat toate dorintele pentru ca nu toate dorintele sunt si bune pentru tine) sunt implinite cand te rogi. Numara-ti motivele de recunostinta si spune multumesc pentru ele.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

IUBIREA TA PENTRU DUMNEZEU

Copiii simt bucurie atunci cand sunt in prezenta energiei iubirii, cum este de exemplu iubirea unui parinte. In acelasi fel, iubirea pura este un dar frumos de la Dumnezeu ce reafirma viata Tatalui Ceresc spre noi toti.

Daca cauti si doresti sa primesti dragoste de la un alt om, cel mai bun mod de a o primi este sa te focusezi pe dragostea lui Dumnezeu ce deja vine spre tine in mod real, puternic si neconditionat. Dumnezeu te ajuta sa te iubesti asa cum te iubeste El. Cand tu te iubesti pe tine, si altii o vor face.

Rugaciunea este un mod minunat sa aduci iubire in viata ta. Lasa-ti rugaciunea sa fie una de incredere, recunostinta si cunoastere interioara ca Dumnezeu iti va aduce persoana potrivita in viata ta la momentul potrivit. Ai rabdare. Si tine minte ca merita sa te rogi la Dumnezeu mereu!

