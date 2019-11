Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina îngerilor, SÂMBĂTĂ 30 noiembrie 2019

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

GRATIE

"Sunt un om plin cu aceeasi frumusete si perfectiune divina ca toate celelalte creatii ale lui Dumnezeu."

Ai primit acest mesaj pentru ca Fecioara Maria iti vede frumusetea gratioasa si ea vrea sa te ajute sa o vezi si tu in tine deasemenea. Este un mesaj pentru cresterea increderii de sine si sentimentului de valoare de sine. Pe masura ce te vei simti mai bine despre tine, actiunile tale se vor schimba in directii pozitive care vor crea un climat mai sanatos pentru tine si cei dragi. Astazi imagineaza-ti cum ar gestiona Fecioara Maria fiecare situatie cu care tu te confrunti. Imbiba-te in esenta ei pe masura ce imbratisezi cu gratie tot ce vine spre tine. Gratia ta va genera in mod natural un magnetism care atrage spre tine oameni si experiente minunate.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

ENTUZIASM

"Spre ce simt cea mai multa pasiune, aceea este directia pe care o voi urma."

Preocuparile tale cu privire la directia spre care sa te focusezi primesc raspuns sugerandu-ti-se sa iti examinezi incotro se afla interesele tale naturale. Ce iti place cel mai mult sa faci? Ce aspecte trezesc sufletul tau? Unde ti-ar placea sa aduci o diferenta mai mare? Acestea sunt pasiunile tale si entuziasmul iti da energie si motivatie sa urmezi actiuni curajoase. Entuziasmul este o energie pozitiva contagioasa si ajuta un om sa se simta bucuros si plin de trairi bune. Fecioara Maria te roaga sa iti stralucesti lumina puternic. Lasa-i pe cei din jurul tau sa stie despre visele, scopurile, sperantele si aspiratiile tale. Zambeste, impartaseste-ti sentimentele si fii autentic si accesibil pentru ca divinitatea si ceilalti oameni sa ti se alature in entuziasmul tau.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

DAI SI PRIMESTI

"Eu am un echilibru intre a fi generos si receptiv pentru ca ambele sunt la fel de importante."

Acesta este un mesaj despre a aduce in viata ta mai mult echilibru. Ai resentimente pentru rolul tau de om care are grija de altii sau simti ca esti folosit sau neapreciat? Daca da, trebuie sa iti echilibrezi tendintele de a da in exces prin crearea si observarea de oportunitati pentru a primi. Daca ti se pare imposibil pentru ca altii nu coopereaza, atunci Fecioara Maria te va ajuta sa rezolvi si vindeci acest tipar daca ii vei cere.

Ocazional, oamen vor fi in dezechilibru din cauza ca sunt supra receptivi sau ca iau mai mult decat sunt dispusi sa dea. Semne in acest sens este cand te simti blocat sau stagnant, experimentand o lipsa de noi oportunitati sau dificultati financiare. Ambele tipare sunt usor de rezolvat practicand zilnic a da si a primi in echilibru. Poti chiar numara de cate ori dai si sa te asiguri ca primesti tot de atatea ori. Exemple de a da include un zambet spre cineva chiar si necunoscut, un salut din inima, sa te oferi sa ajuti, sa faci o donatie, sa oferi un compliment sincer, sa iti faci timp pentru cineva si sa fii un bun ascultator. Exemple de a primi este sa observi frumusetea din jurul tau, sa spui multumesc si sa il simti, s simti aprecierea si recunostinta pentru binecuvantarile tale curente si sa ceri si sa accepti ajutorul cuiva.

