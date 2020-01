Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, VINERI 3 IANUARIE 2020

Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

IISUS

"Ma rog pentru a primi ajutorul si ghidarea lui Iisus in aceasta situatie."

Fecioara Maria iti trimite acest mesaj pentru ca tu ai o relatie apropiata si speciala cu fiul ei, Iisus. Ei impreuna aud rugaciunile tale si iti raspund la ele cu iubire. Iisus iti ofera suport de vindecare tie si celor pe care ii iubesti, dar te si ajuta sa ai credinta in miracolele lui Dumnezeu izvorate din iubirea Sa neconditionata. Acest mesaj este si o reamintire ca Iisus te iubeste, asa cum o face cu toti de pe aceasta planeta, oricare ar fi religia lor. El este un model minunat de iertare, integritate si iubire pe care si tu le poti activa in situatia ta curenta.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

SOBRIETATE

"Mintea mea clara se poate focusa si concentra cu usurinta."

Fecioara Maria iti sustine intentia de a avea un stil de viata cat mai lipsit de toxicitate de orice fel. Ea te calauzeste spre un proces de detoxifiere si te sustine sa alegi sobrietatea, rand pe rand. O minte clara si sobra este mult mai capabila sa se concentreze in timpul meditatiilor si rugaciunilor, in acelasi fel cum un sofer curat din punct de vedere consum alcool poate sa conduca perfect o masina in directia corecta. Rugaciunile tale pentru ajutor in aceasta privinta pot sa reduca sau chiar sa elimine pofte pentru substante nesanatoase, asa incat atitudinea de sobrietate sa fie o alegere placuta si pasnica. Iubirea Fecioarei Maria iti va da sentimente de confort, fericire si dragoste pe care candva le obtineai prin substantele produselor pe care le consumai.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

ACASA

"Am incredere si imi urmez ghidarea divina despre propriul meu camin."

Primesti acest mesaj datorita unor preocupari pe care le ai, constient sau nu, cu privire la ce se intampla la domiciliul tau. Fecioara Maria vrea ca tu sa stii ca Dumnezeu te vegheaza permanent si iti trimite ghidare divina cum sa iti imbunatatesti orice situatie din viata de acasa. Asteapta-te la o schimbare pozitiv, in special daca permiti sa curga si sa se manifeste mai multa iubire in caminul tau din mintea si inima ta.

Viata de acasa iti impacteaza fericirea, relatiile si chiar si sanatatea ta. Deci este esential sa faci actiuni concrete ca sa aduci o star de pace, siguranta si bucurie acolo unde stai. Da, schimbarea poate fi amenintatoare din frica de necunoscut, chiar si daca este vorba de o ajustare pozitiva. Daca simti ca opui rezistenta sa faci unele schimbari, cheama pe Fecioara Maria si ingerii pentru semne de incurajare si ghidare. Ai incredere in aceste mesaje si urmeaza-le acasa.

