Putem merge să cumpărăm miel de Paşte? Precizări importante de la Poliţia Română

Politia Romana a facut cateva precizari pentru populatie in contextul apropiatelor sarbatori pascale.

"Da, poti merge sa-ti cumperi produsele necesare. Nu uita sa ai la tine cartea de identitate si declaratia pe propria raspundere, in care bifezi punctul 2 (asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor). De asemenea, iti recomandam sa mergi singur, nu cu toata familia si sa te asiguri ca agentul economic de la care iti cumperi mancarea este autorizat si respecta toate conditiile igienico-sanitare impuse de institutiile cu atributii in domeniu (vezi comunicatele ANSVSA) si nu uita sa ceri documentele de provenienta, bon fiscal, chitanta, factura", este mesajul postat de Politia Romana.

Politia Romana precizaza insa ca, in acest an, comerciantii cu turmele de miei nu mai pot veni in apropierea orasului: "Acest lucru nu va mai fi posibil. Asa ca asigura-te ca iti procuri produse numai din locurile autorizate".