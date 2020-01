Mihaela Borcea, diagnostic crunt din partea medicilor. Cum se simte ACUM

Mihaela Borcea a avut multe probleme de sănătate în trecut. Pe lângă intoxicația cu mercur de acum ceva timp, în urmă cu câțiva ani, mai exact în adolescență, a fost diagnosticată cu hepatita A. Din acest motiv, fosta soție a lui Cristi Borcea a ratat șansa de a intra la Facultatea de Medicină.

"Eu am vrut iniţial să urmez medicina, numai că am făcut hepatita A în ultimul an de şcoală, în clasa a 8-a şi atunci viaţa mea s-a schimbat şi am avut turnura spre altceva. Aşa am ajuns în economic, am făcut cel mai bun liceu economic de la acea vreme, că altă variantă de-a alege un liceu bun nu aveam din opţiunile pe care le aveam. Dar deşi nu am urmat medicina... tot spre asta tind, pentru că în clinica asta nu am adus nu doar specialişti în estetică, ci şi în medicină", a mărturisit acum ceva vreme Mihaela Borcea.

Cristi Borcea, internat la o clinică din Budapesta. Suferă de o BOALĂ DELICATĂ

Mihaela Borcea a trecut printr-o adevărată cumpănă în urmă cu zece ani, alături de fostul ei soț, Cristi Borcea. Vedeta a fost intoxicată cu mercur, iar la acea vreme nu au avut nici un indiciu despre cum a ajuns acea substanță la ei în organism.

"Stările erau foarte ciudate: aveam înțepături în zona inimii, stări de amețeală, de rău, nu mă puteam ridica pentru o oră, două din pat. Două luni și jumătate a fost un coșmar, stările de rău erau inexplicabile. Medicii de la Viena mi-au spus că am nivelul de mercur de nouă ori mai mare decât normalul, iar cel de aluminiu de două ori", a spus Mihaela Borcea.