Mihaela Buzărnescu, ELIMINATĂ de Naomi Osaka în optimile de finală ale turneului de la Roma

Naomi Osaka a inceput meciul in forta si nu i-a dat nicio sansa Mihaelei Buzarnescu in primul set, cand romanca noastra a castigat doar doua puncte pe serviciul niponei. In setul secund, lucrurile s-au mai echilibrat, Mihaela Buzarnescu a avut chiar si un moment in care a profitat de relaxarea niponei, reusind sa egaleze la trei. Totusi, Naomi Osaka a marit rapid ritmul si a trecut in avantaj, reusind sa se califice astfel in sferturile de finala.

Mihaela Buzarnescu ar putea inregistra un salt de un loc in clasament dupa parcursul de la Roma. Romanca nu va face pauza inainte de Roland Garros, intrucat saptamana viitoare va merge in Franta pentru a juca la Strasbourg.