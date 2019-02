MIHAELA BUZARNESCU KAROLINA PLISKOVA (ora 14:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE FED CUP ROMANIA CEHIA. Începe balul la Ostrava!

MIHAELA BUZARNESCU KAROLINA PLISKOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE FED CUP ROMANIA CEHIA. Mihaela Buzarnescu a declarat, vineri, că pentru ea nu este o presiune în plus faptul că a deschide întâlnirea Romania - Cehia din Fed Cup cu Cehia, de la Ostrava, într-un meci cu Karolina Pliskova. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, sâmbătă, de la ora 14:00, MIHAELA BUZARNESCU KAROLINA PLISKOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE FED CUP ROMANIA CEHIA.

"Nu e o presiune în plus pentru mine. Eram pregătită pentru orice, important este să aducem rezultate bune. Aşa că sunt OK cu tragerea la sorţi, nu am nicio problemă să joc cu Karolina Pliskova. Eu sunt o jucătoare care agreează suprafaţa rapidă. Când am jucat împotriva ei la Wimbledon am fost foarte aproape să câştig, iar asta îmi dă încredere şi motivaţie", a spus Mihaela Buzărnescu.

"Pare să fie o întâlnire cu şanse egale, 50-50. Poate la dublu suntem puţin mai puternice, dar echipa României o are pe Simona Halep, astfel că sunt de părere că ea ne poate pune în dificultate pe toate", a spus Karolina Pliskova înaintea meciului cu Mihaela Buzarnescu din ROMANIA CEHIA FED CUP.

Karolina Pliskova - Mihaela Buzarnescu şi Katerina Siniakova - Simona Halep sunt meciurile de sâmbătă, de la simplu la întâlnirea Cehia - Romania programată la Ostrava, în sferturile de finală ale Grupei Mondiale ale FED CUP. MIHAELA BUZARNESCU KAROLINA PLISKOVA, primul meci din întâlnirea CEHIA ROMANIA FED CUP, se joacă, sâmbătă, de la ora 14:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGI SPORT TELEKOM SPORT.

MIHAELA BUZARNESCU şi KAROLINA PLISKOVA deschid întâlnirea CEHIA ROMANIA din sferturile de finală ale FED CUP.